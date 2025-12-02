Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

GST Raid: बिलासपुर में GST विभाग की रेड, रडार में मौसाजी स्वीट्स , दस्तावेज की जाँच जारी

GST Raid: रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीमों ने टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम, बिल, पर्ची और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 02, 2025

GST Raid: बिलासपुर में GST विभाग की रेड, रडार में मौसाजी स्वीट्स , दस्तावेज की जाँच जारी

बिलासपुर में GST विभाग की रेड (Photo Patrika)

GST Raid: बिलासपुर जिले के मौसाजी स्वीट्स के सभी संस्थानों पर 1 स्टेट जीएसटी की टीमों ने एक साथ छापा मारा। रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीमों ने टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम, बिल, पर्ची और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

शाम करीब साढ़े 4 बजे अलग-अलग टीमें संस्थानों पर पहुंचीं। चार सदस्यीय टीमों ने कंप्यूटर सिस्टम को तुरंत अपने कंट्रोल में लिया। अधिकारी और कर्मचारी बिल, पर्ची समेत सभी वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच करते रहे। यह कार्रवाई फर्म द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स हेराफेरी की शिकायत के बाद की गई।

ठिकानों पर दबिश

सोमवार (1 दिसंबर) को रायपुर और बिलासपुर स्टेट जीएसटी की दर्जन भर टीमों ने मौसाजी स्वीट्स के सभी ठिकानों पर दबिश दी। अधिकारियों ने संस्थानों के दस्तावेज, रजिस्टर, फाइलें, कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप जब्त कर लिए।

इसके बाद दो-दो अधिकारियों की टीमों ने इनकी जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान अधिकारी कमिश्नर को छोड़कर किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / GST Raid: बिलासपुर में GST विभाग की रेड, रडार में मौसाजी स्वीट्स , दस्तावेज की जाँच जारी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: फर्जी मार्कशीट से सरकारी नौकरी, 19 साल बाद हुआ उजागर, व्हाइटनर से बदलकर दिखाया पास

CG News: फर्जी मार्कशीट से सरकारी नौकरी, 19 साल बाद हुआ उजागर, व्हाइटनर से बदलकर दिखाया पास
बिलासपुर

रेप पीड़िता को 21 सप्ताह के गर्भ समापन की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- मानसिक-शारीरिक पीड़ा से बचना पीड़िता का अधिकार

रेप पीड़िता को 21 सप्ताह के गर्भ समापन की हाईकोर्ट ने दी अनुमति (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

SIR सर्वे करने निकली BLO की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर

CG Vyapam: काले, नीले, गहरे हरे रंग के कपड़े बैन, व्यापम ने जारी ड्रेस कोड, 7 को होगी अमीन भर्ती परीक्षा

CG Vyapam, exam new rule
बिलासपुर

शादी की खरीदारी कर लौट रहे पिता-पुत्री को माजदा ने मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, दूसरा गंभीर

माजदा वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.