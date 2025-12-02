GST Raid: बिलासपुर में GST विभाग की रेड, रडार में मौसाजी स्वीट्स , दस्तावेज की जाँच जारी

GST Raid: बिलासपुर जिले के मौसाजी स्वीट्स के सभी संस्थानों पर 1 स्टेट जीएसटी की टीमों ने एक साथ छापा मारा। रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीमों ने टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम, बिल, पर्ची और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।