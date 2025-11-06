Mahtari Vandan Yojana पर बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य, इस तारीख तक पूरी करें प्रक्रिया!

महतारी वंदन योजना (Photo - DPR chhattisgarh )
Mahtari Vandan Yojana: पात्रता रखने वाली महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी के लिए पोर्टल भी ओपन हो गया है। हितग्राही किसी भी च्वाइस सेंटर से ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। 15 दिन के भीतर यदि ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया गया, तो हितग्राहियों को परेशानी हो सकती है।
सूत्रोें से मिली जानकारी के अनुसार, जिलेभर में अब तक करीब 11 हजार से अधिक महिलाओं ने ई-केवायसी अपडेट कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना धमतरी जिले में 5 मार्च 2024 से शुरू हुई। योजना के तहत कुल 2,36,719 महिलाओं ने आवेदन जमा किया था। 563 अपात्र पाए गए। सत्यापन में 2,35,507 महिलाएं पात्र पाई गईं।
सालभर में 2472 हितग्राही की मृत्यु हुई है। इनका नाम सूची से काटा गया है। वहीं 1057 महिला हितग्राहियों का नाम होल्ड है। इन्हें 1 हजार रूपए की राशि नहीं मिल रही है। अक्टूबर महीने में 2 लाख 25 हजार 645 हितग्राहियों को कुल 22 करोड़ 56 लाख 52 हजार रूपए जारी किया किया गया है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी जगरानी एक्का ने बताया कि जिले में 2 लाख 25 हजार 642 हितग्राही महिलाओं को योजना के तहत 1-1 हजार रूपए की राशि मिल रही है। शासन के निर्देश के अनुसार हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवायसी एक प्रकार से पात्रता रखने वाले हितग्राहियों का सत्यापन करना है। 13 अक्टूबर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जिले में करीब 600 से अधिक सीएससी सेंटर स्थापित हैं। इसमें से किसी भी सीएससी सेंटर में हितग्राही ई-केवाईसी करा सकते हैं।
इधर सीएससी सेंटरों में ई-केवाईसी कराने के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक पास बुक की जरूरत पड़ रही है। कई हितग्राहियों के आधार कार्ड में नाम, पता और नाम के स्पेशलिंग मिसमैच है इसलिए उन्हें ई-केवाईसी कराने में परेशानी हो रही है। ऐसे हितग्राही ई-केवाईसी कराने के पूर्व आधार सेवा केन्द्रों में आधार कार्ड में नाम की स्पेशलिंग सुधरवाने आवेदन कर रहे हैं।
