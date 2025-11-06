Mahtari Vandan Yojana पर बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य, इस तारीख तक पूरी करें प्रक्रिया!

महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी जगरानी एक्का ने बताया कि जिले में 2 लाख 25 हजार 642 हितग्राही महिलाओं को योजना के तहत 1-1 हजार रूपए की राशि मिल रही है। शासन के निर्देश के अनुसार हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवायसी एक प्रकार से पात्रता रखने वाले हितग्राहियों का सत्यापन करना है। 13 अक्टूबर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जिले में करीब 600 से अधिक सीएससी सेंटर स्थापित हैं। इसमें से किसी भी सीएससी सेंटर में हितग्राही ई-केवाईसी करा सकते हैं।