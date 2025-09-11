Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में 3 हजार से अधिक महिलाओं के नाम कटे, भुगतान भी रुका.. जानें वजह?

अधिकारियों के अनुसार मृत्यु की जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट न होने से कुछ हितग्राहियों को किश्त जारी हो गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी हर माह 28 तारीख तक मृत्यु का विवरण पोर्टल में दर्ज करते हैं, जिसके बाद नाम हटाए जाते हैं। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को वाराणसी से की थी। जिले की 1 लाख 94 हजार 510 महिलाओं को पहली किस्त जारी हुई थी। अब तक 19 किस्तें दी जा चुकी हैं।