बिलासपुर

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए छात्र ने उठाया ये बड़ा कदम! अब तक नहीं लौटा वापस, जांच में जुटी पुलिस

CG News: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में पढऩे वाला छात्र पिछले 3 दिन से लापता है। मामले में कोनी थाना पुलिस ने गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 19 वर्षीय राहुल यादव के बारे में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 21, 2025

प्रेमानंद महाराज से मिलने घर से निकला छात्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)

प्रेमानंद महाराज से मिलने घर से निकला छात्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Premanand Maharaj: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में पढऩे वाला छात्र पिछले 3 दिन से लापता है। मामले में कोनी थाना पुलिस ने गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 19 वर्षीय राहुल यादव के बारे में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को आशंका है कि वह वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के पास जा सकता है।

सीएसपी गगन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल यादव पिता दयाराम यादव, निवासी ग्राम अमारु थाना पेंड्रा जिला जीपीएम, वर्तमान में बड़ी कोनी स्थित साईं मंदिर के पास किराए के मकान में रह रहा था।

उसके बड़े भाई चंद्रभान यादव ने 18 दिसंबर 2025 को थाना कोनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि राहुल उसी दिन सुबह करीब 11 बजे यह कहकर घर से निकला था कि जीजीयू में प्रोग्राम है और आने में देर हो जाएगी, लेकिन वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राहुल के वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज के पास जाने की संभावना है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा छात्र की तलाश में जुटी हुई है।

छात्र का मोबाइल बंद हालत में घर पर ही मिला

पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में जीजीयू कैंपस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। राहुल का मोबाइल बंद आ रहा था। बाद में घर की बारीकी से तलाशी लेने पर मोबाइल एक सर्टिफिकेट के लिफाफे में बंद अवस्था में मिला। सीसीटीवी फुटेज में वह 11.30 बजे एक बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाई दिया। बैंक जानकारी जुटाने पर सामने आया कि राहुल ने उसी दिन एसबीआई सीएसपी से आधार कार्ड के जरिए पैसे निकाले थे। मोबाइल सर्च हिस्ट्री में उसलापुर स्टेशन सर्च किया गया था, जिसके बाद स्टेशन के फुटेज भी चेक किए गए।

Published on:

21 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए छात्र ने उठाया ये बड़ा कदम! अब तक नहीं लौटा वापस, जांच में जुटी पुलिस

