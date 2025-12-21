Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए छात्र ने उठाया ये बड़ा कदम! अब तक नहीं लौटा वापस, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में जीजीयू कैंपस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। राहुल का मोबाइल बंद आ रहा था। बाद में घर की बारीकी से तलाशी लेने पर मोबाइल एक सर्टिफिकेट के लिफाफे में बंद अवस्था में मिला। सीसीटीवी फुटेज में वह 11.30 बजे एक बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाई दिया। बैंक जानकारी जुटाने पर सामने आया कि राहुल ने उसी दिन एसबीआई सीएसपी से आधार कार्ड के जरिए पैसे निकाले थे। मोबाइल सर्च हिस्ट्री में उसलापुर स्टेशन सर्च किया गया था, जिसके बाद स्टेशन के फुटेज भी चेक किए गए।