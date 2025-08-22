Painting Art: प्रेमानंद महाराज, सीएम विष्णुदेव से लेकर चर्चित हस्तियों की हुबहू तस्वीर उकेर रहा 11वीं का छात्र अपूर्व

सूरजपुर. कला की कोई सीमा नहीं होती, यह बात स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढऩे वाले छात्र अपूर्व ठाकुर ने साबित कर दिखाई है। साधारण से परिवार में जन्मे इस छात्र ने अपनी मेहनत और लगन से पेंटिंग (Painting Art) के क्षेत्र में ऐसा कमाल कर दिखाया है कि हर कोई उसकी प्रतिभा का कायल हो गया है। चर्चित हस्तियों, देवी-देवताओं की हुबहू तस्वीर बनाकर अपूर्व काफी सुर्खियां बटोर रहा है। लोग उसकी कला की सराहना कर रहे हैं।