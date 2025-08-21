DEO transfer: डीईओ के ट्रांसफर पर शिक्षकों ने जमकर मनाई खुशियां, आतिशबाजी कर बांटीं मिठाइयां, फिर कही ये बातें

सूरजपुर. सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा के तबादले (DEO transfer) की खबर मिलते ही शिक्षकों ने जमकर खुशियां मनाईं। शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों के नेतृत्व में शहर के अग्रसेन चौक पर शिक्षकों ने पटाखों की गूंज तथा मिठाइयों की मिठास से अपने गुस्से के खत्म होने का इजहार किया। शिक्षक साझा मंच के जिला संचालक सचिन त्रिपाठी और यादवेन्द्र दुबे ने बताया कि भारती वर्मा के तानाशाही रवैये और मनमाने आदेशों से पूरा शिक्षा तंत्र त्रस्त था। हाल ही में हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में वर्मा के मार्गदर्शन में जिस तरह की भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला रहा, उसने शिक्षकों का धैर्य तोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर नियम विरुद्ध दबाव बनाया गया, भयादोहन किया गया और विरोध करने वालों को निलंबन जैसे तानाशाही हथकंडों का शिकार होना पड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO transfer) के ऐसे व्यवहार पर जिले के शिक्षको का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भारती वर्मा को हटाने के लिए मुखर होकर आंदोलन भी किया।
जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि शिक्षकों ने अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी (DEO transfer) के विरूद्ध खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वर्मा के व्यवहार से केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि उनके अपने कार्यालयीन कर्मचारी, बीईओ और यहां तक कि जनप्रतिनिधि भी परेशान थे।
यही कारण रहा कि विरोध की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि सूरजपुर में भी वे छह महीने से अधिक टिक नहीं पाईं। इससे पहले भी जांजगीर-चांपा और कांकेर में उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा।
डीईओ के तबादले (DEO transfer) की खबर मिलते ही जिले के शिक्षकों ने सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया और प्रदेश की मंत्री, विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली सोनी का विशेष आभार जताया कि उन्होंने शिक्षकों की आवाज को उच्च स्तर तक पहुंचाया। इसके परिणामस्वरूप सूरजपुर के शिक्षा विभाग को भारती वर्मा के तानाशाही से मुक्ति मिली।
साझा मंच के पदाधिकारियों ने दो टूक कहा है कि अब जिले में किसी भी शिक्षा अधिकारी की मनमानी और तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतारने वालों के खिलाफ इसी तरह की एकजुटता आगे भी दिखाई जाएगी।
इस दौरान (DEO transfer) शिक्षक साझा मंच के सहादत अली, राकेश शुक्ला, गौतम शर्मा, संजय यादव, कृष्णा सोनी, भुनेश्वर सिंह, राकेश गौतम, कमल किशोर पाण्डेय, राधेश्याम साहू, मुन्ना प्रसाद सोनी, पिंकू शर्मा, विजेन्द्र जायसवाल, संतोष गुप्ता, रजनीश तिवारी, आशीष जायसवाल, अंकित कोसरिया, जोगेन्द्र भास्कर, दिनेश साहू व नागेन्द्र यादव उपस्थित रहे।