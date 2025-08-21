DEO transfer: डीईओ के ट्रांसफर पर शिक्षकों ने जमकर मनाई खुशियां, आतिशबाजी कर बांटीं मिठाइयां, फिर कही ये बातें

सूरजपुर. सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा के तबादले (DEO transfer) की खबर मिलते ही शिक्षकों ने जमकर खुशियां मनाईं। शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों के नेतृत्व में शहर के अग्रसेन चौक पर शिक्षकों ने पटाखों की गूंज तथा मिठाइयों की मिठास से अपने गुस्से के खत्म होने का इजहार किया। शिक्षक साझा मंच के जिला संचालक सचिन त्रिपाठी और यादवेन्द्र दुबे ने बताया कि भारती वर्मा के तानाशाही रवैये और मनमाने आदेशों से पूरा शिक्षा तंत्र त्रस्त था। हाल ही में हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में वर्मा के मार्गदर्शन में जिस तरह की भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला रहा, उसने शिक्षकों का धैर्य तोड़ दिया।