Managata Resort: मनगटा में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, बोले- पर्यटन बचाना है तो अवैध रिसॉर्टों पर बुलडोजर चलाओ

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक पर्यटन के लिए विकसित किया गया था, वहां अब अवैध व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि वन विभाग द्वारा वन चेतना केंद्र की स्थापना क्षेत्र में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यहां सफारी, ट्री हाउस, टेंट हाउस और मड़ हाउस जैसी सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार के साथ पहुंचते थे। ग्रामीणों के अनुसार, पहले यह क्षेत्र शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन अब कुछ गतिविधियों के कारण इसकी छवि प्रभावित हो रही है।