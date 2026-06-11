किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बेमेतरा के किसानों को लगाया लाखों का चूना, सहायक प्रबंधक समेत दो के खिलाफ FIR दर्ज

जिसके अब विभागीय निर्देश पर समिति अध्यक्ष ने सहायक प्रबंधक राजेंद्र पांडे और लिपिक अमित साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि इस मामले की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया है कि आरोपियों ने 110 किसानों के नाम पर KCC ऋण प्रक्रिया पूरी कर राशि का आहरण किया। इस पूरे मामले में दस्तावेजी हेरफेर और नियमों के उल्लंघन की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग अब पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रहे हैं।