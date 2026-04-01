Kidnap in car: कार सवारों ने दिनदहाड़े आंगनबाड़ी सहायिका का किया अपहरण, ड्यूटी जाने निकली थी पैदल

बैकुंठपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की दिनदहाड़े आंगनबाड़ी सहायिका का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। इसकी रिपोर्ट महिला के पति ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। पुलिस की अब तक की जांच में अपहरणकर्ता (Kidnap in car) व अपहृत महिला का मोबाइल बंद आ रहा है। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार महिला का परिचित ही उसका अपहरण कर ले गया है। अपहृत आंगनबाड़ी सहायिका आशा प्रजापति (40) वर्ष है।