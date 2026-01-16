Young girl kidnapping: Video: कार सवार 4 युवकों ने युवती का किया अपहरण, शादीशुदा युवक करना चाहता था शादी

अंबिकापुर. 15 जनवरी की देर शाम कार सवार 4 बदमाशों ने एक युवती का कार से अपहरण (Young girl kidnapping) कर लिया। युवती फर्नीचर शो रूम से काम करने के बाद किराए के मकान में पैदल लौट रही थी। इसी बीच आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। युवती की अपहरण की सूचना पर पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया। जिले के सभी बाहरी मार्गों और सीमावर्ती थानों को अलर्ट किए जाने पर मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने युवती को बरामद कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। बाद में गांधीनगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर यहां लाई। सभी आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी शादीशुदा होने के बावजूद युवती से शादी करना चाहता था। युवती ने इससे इनकार कर दिया था।