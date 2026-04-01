Crime News: एसईसीएल के सब एरिया मैनेजर पर गुलेल से हमला, हाथ-मुक्कों से भी पीटा, महिला सरपंच समेत 12 पर एफआईआर

साथ ही कंपनी की अधिग्रहित स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 ईके 7224 में तोडफ़ोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। विजय कुमार की रिपोर्ट (Crime News) पर सरपंच विमला सिंह, गणेश सिंह, गीता पति रामनारायण, संगीता पति विनय सिंह, सोमारी पति नंदू, पिंटू पिता शिवराम, विंदेश्वर पिता विशंभर, महादेव एक्का, विकास एक्का, हरिकेश, पत्थल सिंह, अजय एक्का सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 296, 115 (2), 351 (3), 121 (1), 221, 191 (1), 191 (2) व 324 (2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।