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12वीं हिंदी की दोबारा परीक्षा आज! पेपर लीक के बाद माशिमं अलर्ट, वन टाइम लॉक और GPS सुरक्षा से होगी परीक्षा

CG 12th Board Exam: पेपर लीक की घटना के बाद इस बार मंडल ने परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 10, 2026

12वीं हिंदी की दोबारा परीक्षा आज! पेपर लीक के बाद माशिमं अलर्ट, वन टाइम लॉक और GPS सुरक्षा से होगी परीक्षा(photo-patrika)

12वीं हिंदी की दोबारा परीक्षा आज! पेपर लीक के बाद माशिमं अलर्ट, वन टाइम लॉक और GPS सुरक्षा से होगी परीक्षा(photo-patrika)

CG 12th Board Exam: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 12वीं बोर्ड की हिंदी विषय की दोबारा परीक्षा आज, शुक्रवार को आयोजित की जा रही है। पेपर लीक की घटना के बाद इस बार मंडल ने परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए पहली बार वन टाइम लॉक सिस्टम लागू किया गया है, वहीं पूरी गोपनीय सामग्री GPS लॉक युक्त कंटेनर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाई गई है।

CG 12th Board Exam: सुबह 9 बजे से शुरू होगी परीक्षा

मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 12वीं हिंदी की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। निर्धारित समय-सारिणी के तहत 9:05 बजे उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी, 9:10 बजे प्रश्नपत्र दिए जाएंगे और ठीक 9:15 बजे से लिखने की प्रक्रिया शुरू होगी। मंडल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरी समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखा जा सके।

पेपर लीक के बाद लिया गया बड़ा फैसला

गौरतलब है कि 15 और 16 मार्च को हिंदी विषय के सेट ‘बी’ का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों में लीक होने के दावे सामने आए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और सिटी कोतवाली में FIR भी दर्ज की गई। इसके बाद 23 मार्च 2026 को परीक्षा समिति की बैठक में जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया था।

सुरक्षा के लिए मल्टी-लेयर सिस्टम लागू

इस बार परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय (मल्टी-लेयर) व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें हर स्तर पर सख्त निगरानी और तकनीकी उपायों का सहारा लिया गया है। प्रश्नपत्रों के पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम लगाया गया है, जिससे बिना अनुमति इन्हें खोलना संभव नहीं होगा। वहीं गोपनीय सामग्री को GPS ट्रैकिंग युक्त कंटेनरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया है, ताकि हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके।

समन्वय केंद्रों में स्ट्रांग रूम को भी वन टाइम लॉक से सील किया गया है और इन्हें खोलने की प्रक्रिया केवल अधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए की जाएगी। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

अधिकारियों की कड़ी निगरानी

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गोपनीय सामग्री की पेटी परीक्षा केंद्र तक ले जाते समय वन टाइम लॉक सुरक्षित और सही स्थिति में हो। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी उपयोग किए गए लॉक को DEO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही केंद्राध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है।

भविष्य की परीक्षाओं में भी लागू हो सकता है सिस्टम

मंडल ने संकेत दिए हैं कि यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो आने वाली परीक्षाओं में भी वन टाइम लॉक और GPS आधारित सुरक्षा प्रणाली को स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है।

पेपर लीक जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए माशिमं ने इस बार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह हाईटेक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब देखना होगा कि ये सख्त इंतजाम परीक्षा की निष्पक्षता को कितना सुनिश्चित कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल छात्रों और अभिभावकों के बीच भरोसा बहाल करने की दिशा में यह एक मजबूत पहल मानी जा रही है।

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Updated on:

10 Apr 2026 11:42 am

Published on:

10 Apr 2026 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 12वीं हिंदी की दोबारा परीक्षा आज! पेपर लीक के बाद माशिमं अलर्ट, वन टाइम लॉक और GPS सुरक्षा से होगी परीक्षा

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