12वीं हिंदी की दोबारा परीक्षा आज! पेपर लीक के बाद माशिमं अलर्ट, वन टाइम लॉक और GPS सुरक्षा से होगी परीक्षा

मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 12वीं हिंदी की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। निर्धारित समय-सारिणी के तहत 9:05 बजे उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी, 9:10 बजे प्रश्नपत्र दिए जाएंगे और ठीक 9:15 बजे से लिखने की प्रक्रिया शुरू होगी। मंडल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरी समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखा जा सके।