Road Accident: NH-930 पर हादसे के बाद कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, ठेकेदार पर FIR की मांग

शुक्रवार को भी सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इससे आक्रोशित कांग्रेसियों ने शनिवार को मानपुर बस स्टैंड के सामने धरना देने के बाद एनएच पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। कांग्रेसियों ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए थाने में भी आवेदन दिया है। एनएच पर मरम्मत के नाम पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। इसी गड्ढे की वजह से शुक्रवार को एक कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। इससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। इससे आक्रोश बढ़ता गया।