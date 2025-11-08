Patrika LogoSwitch to English

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम

CG Accident News: रायपुर में तेज रफ़्तार ने फिर एक युवक की जान ले ली। तेज रफ़्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम(photo-patrika)

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज रफ़्तार ने फिर एक युवक की जान ले ली। तेज रफ़्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मौके पर शव रखकर चक्काजाम किया। रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

CG Accident News: विधानसभा इलाके में हंगामा, आवागमन थमा

इससे काफी देर तक रिंग रोड-3 में ट्रैफिक प्रभावित रहा। वाहनों का आवागमन थम गया। काफी देर बाद लोगों ने धरना-प्रदर्शन बंद किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार-बुधवार को भी अलग-अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक रिंग रोड-3 से लगे ग्राम टेकारी निवासी कुश कुमार साहू शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे टेकारी चौक के पास गाय का दूध निकालने गया।

इसके बाद करीब 6.45 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहा था। सड़क को पार करते समय धनेली की ओर से आ रही तेज रफ़्तार कार सीजी 04 एलएफ 3401 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे कुश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक छिटक कर दूर जा गिरी।

25 फीट उछला युवक, मौके पर ही मौत

कार की रफ़्तार इतनी अधिक थी कि जैसे ही उसने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार कुश करीब 25 फीट तक ऊपर उछलकर नीचे गिरा। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। विधानसभा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसकी कार जब्त कर ली गई है। बताया जाता है कि कार चालक नशे में था।

रिंग रोड नंबर-3 में लगा लंबा जाम

घटना की सूचना मिलने के बाद गांव वाले इकट्ठा हो गए। इसके विरोध में हंगामा किया। मृतक के शव को मौके पर रखकर चक्काजाम कर दिया गया। सुबह करीब 7 बजे से चक्काजाम और लोगों का विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ जो करीब दोपहर 2.30 बजे तक चला। इसके बाद मामला शांत हुआ।

ग्रामीणों के विरोध-प्रदर्शन से रिंग रोड नंबर-3 में दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बिलासपुर की ओर से आने और मंदिरहसौद की ओर से जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाईं।

Updated on:

08 Nov 2025 09:29 am

Published on:

08 Nov 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम

रायपुर

छत्तीसगढ़

