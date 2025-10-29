Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

CG News: नेशनल हाईवे में सुबह 9 बजे से चक्काजाम किया गया था, जिसके कारण सैकड़ो यात्री वाहन एवं माल वाहक गाड़ी जाम में फंसे रहे। मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम द्वारा आश्वासन के बाद चक्काजाम स्थगित कर दिया गया है।

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Oct 29, 2025

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा (Photo Patrika)

CG News: पारागांव डीह में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर 15 गांव के सैकड़ों किसानों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम के नेतृत्व में आज मंगलवार को नेशनल हाइवे 130 सी रायपुर देवभोग मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। अपने पूर्व सूचना अनुसार तहसील मुयालय मैनपुर से 14 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे सिकासार जीरो चैन के पास ग्रामीण व किसान नेशनल हाईवे में बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चार घंटे तक चक्काजाम रखा। जहां मैनपुर एसडीएम डॉ तुलसीदास मरकाम द्वारा मिले आश्वासन के बाद किसानो द्वारा चक्काजाम स्थगित कर दिया।

ग्राम पंचायत घटौद, बेगरपाला और जंगल धवलपुर के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर आज सुबह से 9 बजे से नेशनल हाइवे 130 को जाम कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम के नेतृत्व में उक्त पंचायत के अधीन आने वाले 15 से ज्यादा गांव के महिला-पुरुष किसान सिकासार जीरो चैन के पास हाइवे को जाम किया। मौके पर एसडीएम डॉ तुलसीदास मरकाम, मैनपुर थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा दल बल समेत मौके पर पहुंचे। मार्ग जाम होने से सड़क के दोनों छोर यात्री बस एवं अन्य आवाजाही करने वाले रोक दिए गए। वहीं इस चक्काजाम से यात्री वाहनों में सफर कर रहे लेागों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार शासन-प्रशासन से नया धान खरीदी केंद्र ग्राम पारागांव डीह में स्थापित करने की मांग की जा रही है, किंतु आज तक इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में धवलपुर उपार्जन केंद्र में घटौद, बेंगरपाला, जंगलधवलपुर समेत सात पंचायतों के किसान धान बेचने आते हैं। पंजीकृत किसानों की संया अधिक होने के कारण एक ही केंद्र में आने से लंबी कतारें, ट्रैक्टरों की भीड़, तौल में देरी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम पंचायत घटौद, बेंगरपाला और जंगलधवलपुर के प्रतिनिधियों ने पारागांवडीह में उपार्जन केंद्र खोलने हेतु प्रस्ताव पारित कर संबंधित विभागों को भेजा था। किसानों का कहना है कि इस विषय में वर्ष 2024 से अब तक कई बार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए गए हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

नेशनल हाईवे में सुबह 9 बजे से चक्काजाम किया गया था, जिसके कारण सैकड़ो यात्री वाहन एवं माल वाहक गाड़ी जाम में फंसे रहे। मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम द्वारा आश्वासन के बाद चक्काजाम स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान चक्काजाम मे प्रमुख रूप से जिपं सदस्य संजय नेताम, ग्राम पंचायत घटौद के सरपंच दिनेश नेताम, ग्राम पंचायत जंगल धवलपुर के सरपंच दिनेश ठाकुर, ग्राम पंचायत बेगरपाला के सरपंच मनराखन मरकाम, जनपद सदस्य ममता मरकाम, राधा बाई नागेश, हबीब मेमन, कन्हैया ठाकुर, तीजुराम नेताम, सुमेर कपिल, राजकुमार नेताम, गुंजेश कपिल, हरिश्वर पटेल, लोकेश ठाकुर, धनीराम सिन्हा, नूतन मरकाम, गुजरात कमलेश, सरपंच दशपुर नरेंद्र ध्रुव, सरपंच पतोरादादर कृष्ण नाग, सरपंच मैनपुरकला गजेंद्र नेगी, बिसाहू सिन्हा, रामेश्वर कपिल, जगतू मरकाम आदि शामिल थे।

क्या कहते हैं एसडीएम

इस संबंध मे एसडीएम मैनपुर डॉ तुलसीदास मरकाम ने बताया कि पारागांव डीह में धान उर्पाजन केन्द्र खोलने की मांग पर ग्रामीण किसानों द्वारा चक्काजाम किया गया। किसानों की मांग है कि धान उर्पाजन केन्द्र खोला जाए। प्रस्ताव समिति के द्वारा तैयार कर और हमारे जिला प्रशासन की तरफ से प्रतिवेदन राज्य शासन को भेज दिया गया है। राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही पारागांव डीह मे नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोला जाएगा।

Published on:

29 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

