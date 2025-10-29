CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

नेशनल हाईवे में सुबह 9 बजे से चक्काजाम किया गया था, जिसके कारण सैकड़ो यात्री वाहन एवं माल वाहक गाड़ी जाम में फंसे रहे। मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम द्वारा आश्वासन के बाद चक्काजाम स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान चक्काजाम मे प्रमुख रूप से जिपं सदस्य संजय नेताम, ग्राम पंचायत घटौद के सरपंच दिनेश नेताम, ग्राम पंचायत जंगल धवलपुर के सरपंच दिनेश ठाकुर, ग्राम पंचायत बेगरपाला के सरपंच मनराखन मरकाम, जनपद सदस्य ममता मरकाम, राधा बाई नागेश, हबीब मेमन, कन्हैया ठाकुर, तीजुराम नेताम, सुमेर कपिल, राजकुमार नेताम, गुंजेश कपिल, हरिश्वर पटेल, लोकेश ठाकुर, धनीराम सिन्हा, नूतन मरकाम, गुजरात कमलेश, सरपंच दशपुर नरेंद्र ध्रुव, सरपंच पतोरादादर कृष्ण नाग, सरपंच मैनपुरकला गजेंद्र नेगी, बिसाहू सिन्हा, रामेश्वर कपिल, जगतू मरकाम आदि शामिल थे।