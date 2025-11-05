आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? जिले में शुरू हुआ घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान

एसआईआर की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है इसकी विस्तृत जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम 2003 और 2025 की मतदाता सूची में है उन्हें किसी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जिनके नाम 2003 में नहीं है लेकिन 2025 की मतदाता सूची में है उन्हें अपने माता-पिता के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसमें 12 दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज को देकर वे गणना पत्रक के साथ फार्म भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को दे सकते हैं।