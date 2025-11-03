Patrika LogoSwitch to English

Bank Employees on Strike: सहकारी बैंक कर्मियों की चेतावनी, 17 नवंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Bank Employees on Strike: जगदलपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

सहकारी बैंक कर्मी 17 नवंबर से जाएंगे हड़ताल पर (photo source- Patrika)

सहकारी बैंक कर्मी 17 नवंबर से जाएंगे हड़ताल पर (photo source- Patrika)

Bank Employees on Strike: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के कर्मचारियों ने 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यह निर्णय रविवार को हुई कर्मचारी संघ की विशेष आमसभा में सर्वसम्मति से लिया गया।

Bank Employees on Strike: सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से वेतन वृद्धि का प्रस्ताव शासन और पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर के स्तर पर अटका हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि इस वृद्धि से शासन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, फिर भी प्रस्ताव लंबित रखा गया है। संघ के अनुसार, पंजीयक द्वारा तय सभी मापदंड मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिए गए, बावजूद इसके अब तक स्वीकृति नहीं मिली।

Bank Employees on Strike: 30 प्रतिशत स्टाफ की कमी के बावजूद बैंक ने लक्ष्यों की पूर्ति की, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। संघ ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट बिलासपुर में पंजीयक कार्यालय दो बार हार चुका, फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि यह व्यवहार ‘‘दुश्मनी जैसा’’ महसूस हो रहा है।

Updated on:

03 Nov 2025 01:15 pm

Published on:

03 Nov 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bank Employees on Strike: सहकारी बैंक कर्मियों की चेतावनी, 17 नवंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

