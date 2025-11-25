Online Dhan Kharidi: ऑनलाइन धान खरीदी में बड़ा खुलासा! मैनुअल खरीदी के आरोप में समिति प्रबंधक तत्काल निलंबित

शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना प्रभारी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी थी, परंतु उमेश कुमार साहू ने इस संवेदनशील कार्य में घोर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। सहकारिता विभाग को प्राप्त शिकायतों के आधार पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एके सिंह ने जांच की थी, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।