Online Dhan Kharidi: ऑनलाइन धान खरीदी में बड़ा खुलासा! मैनुअल खरीदी के आरोप में समिति प्रबंधक तत्काल निलंबित

ऑनलाइन धान खरीदी नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)
Online Dhan Kharidi: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति के तहत निर्धारित ऑनलाइन खरीदी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मऊ के प्रभारी समिति प्रबंधक व लिपिक उमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के जारी आदेश के आधार पर की गई है।
शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना प्रभारी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी थी, परंतु उमेश कुमार साहू ने इस संवेदनशील कार्य में घोर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। सहकारिता विभाग को प्राप्त शिकायतों के आधार पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एके सिंह ने जांच की थी, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
Online Dhan Kharidi: इसमें धान लाने वाले किसान को 21 नवंबर को 120.40 क्विंटल धान विक्रय के लिए टोकन जारी किया गया था। कृषक उपार्जन केंद्र मऊ में केवल 40 क्विंटल सरना धान लेकर पहुंचे। इसके बावजूद समिति ने ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया के विपरीत जाकर धान की मैनुअल खरीदी कर ली। 40 क्विंटल धान की स्टैकिंग भी करा दी गई और कृषक को मैनुअल तौल पर्ची दी गई, जो निर्धारित विधि के विपरीत होने की जानकारी जांच में सामने आई है।
