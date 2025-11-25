Dhan Kharidi: धान तस्करी पर कड़ी निगरानी! बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर से 765 क्विंटल अवैध धान जब्त

Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होते ही राज्य की सीमाओं पर धान तस्करी का जाल सक्रिय होने लगा है। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीजापुर-तेलंगाना सीमा स्थित तारलागुड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रकों में भरे कुल 765 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया।