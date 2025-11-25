Dhan Kharidi: धान तस्करी पर कड़ी निगरानी! बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर से 765 क्विंटल अवैध धान जब्त

तेलंगाना से अवैध धान की एंट्री (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होते ही राज्य की सीमाओं पर धान तस्करी का जाल सक्रिय होने लगा है। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीजापुर-तेलंगाना सीमा स्थित तारलागुड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रकों में भरे कुल 765 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया।
यह पूरा धान तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा था और प्रदेश के मंडी सिस्टम में खपाने की तैयारी थी। गौरतलब है कि इन दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी निगरानी के दौरान तीन संदिग्ध ट्रकों को रोका गया। जांच में पता चला कि वाहन तेलंगाना के मुलगु जिले से धान लेकर रायपुर-दुर्ग की ओर भेजे जा रहे थे।
जहां इसे पेन सीड्स के माध्यम से मनचाहे दामों पर बेचने की योजना थी। टीम ने जब ड्राइवरों से दस्तावेज मांगे तो न तो डिलीवरी ऑर्डर मिला और न ही वैध परिवहन अनुमति। दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धान सहित सभी वाहनों को जब्त कर लिया।
TS05 UA 2034 - 220 क्विंटल
TG12 T4464 - 295 क्विंटल
AP07 TB6888 - 250 क्विंटल
