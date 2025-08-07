7 अगस्त 2025,

अंबिकापुर

रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन का गला काटा, फोन चलाने से मना करने पर हुआ था विवाद, पूरे परिवार में मचा हड़कंप

Murder Case: 9 अगस्त को पूरे देश भर में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।

अंबिकापुर

Khyati Parihar

Aug 07, 2025

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Murder Case: 9 अगस्त को पूरे देश भर में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा। कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और भरोसे का सबसे मजबूत बंधन होता है, लेकिन इससे पहले एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।

थाना क्षेत्र की कुन्नी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लिपिंगी में 5 अगस्त की रात बहन ने भाई को मोबाइल चलाने से मना किया तो भाई आक्रोशित हो गया। उसने टांगी से ताबड़तोड़ वार कर बहन को मौत के घाट उतार दिया।

खौफनाक साजिश: पत्नी ने हाथ और पैर बांधकर पति को करंट लगाकर मार डाला, इस बात पर थी नाराज… अर्धनग्न अवस्था में मिली लाश
अंबिकापुर
murder

जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी स्मिथ मझवार ने 6 अगस्त को कुन्नी पुलिस चौकी पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतका मुनेश्वरी अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर जमीन पर सोई हुई थी और उसी कमरे में जयप्रकाश पिता बिंद्रा राम मझवार लगभग 12.30 बजे खाट पर मोबाइल चला रहा था।

मुनेश्वरी ने अपने भाई जयप्रकाश को मोबाइल चलाने से मना करते हुए मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन में लड़ाई हुआ, फिर मुनेश्वरी रात लगभग एक बजे सो गई। कुछ देर बाद जयप्रकाश ने गुस्से में आकर टांगी उठाकर बहन के गले और चेहरे में कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 103 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी जयप्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बहन की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

CG Murder Case: बड़े भाई ने ली छोटे की जान, इस बात पर बेरहमी से कर दी हत्या, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
बिलासपुर
हत्या की गुत्थी सुलझी, पहले ली जान... फिर लाश रेत में दबा(photo-patrika)

Published on:

07 Aug 2025 10:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन का गला काटा, फोन चलाने से मना करने पर हुआ था विवाद, पूरे परिवार में मचा हड़कंप

