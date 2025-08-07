रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन का गला काटा, फोन चलाने से मना करने पर हुआ था विवाद, पूरे परिवार में मचा हड़कंप

Murder Case: 9 अगस्त को पूरे देश भर में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा। कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और भरोसे का सबसे मजबूत बंधन होता है, लेकिन इससे पहले एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
थाना क्षेत्र की कुन्नी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लिपिंगी में 5 अगस्त की रात बहन ने भाई को मोबाइल चलाने से मना किया तो भाई आक्रोशित हो गया। उसने टांगी से ताबड़तोड़ वार कर बहन को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी स्मिथ मझवार ने 6 अगस्त को कुन्नी पुलिस चौकी पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतका मुनेश्वरी अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर जमीन पर सोई हुई थी और उसी कमरे में जयप्रकाश पिता बिंद्रा राम मझवार लगभग 12.30 बजे खाट पर मोबाइल चला रहा था।
मुनेश्वरी ने अपने भाई जयप्रकाश को मोबाइल चलाने से मना करते हुए मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन में लड़ाई हुआ, फिर मुनेश्वरी रात लगभग एक बजे सो गई। कुछ देर बाद जयप्रकाश ने गुस्से में आकर टांगी उठाकर बहन के गले और चेहरे में कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 103 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी जयप्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बहन की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।