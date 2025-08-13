13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

Triple Murder Case: ढाबे में 3 दोस्तों का मर्डर… पुलिस गाड़ी में आरोपियों ने विक्ट्री-पोज में ली सेल्फी, सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस

Triple Murder Case: धमतरी के भोयना गांव में सोमवार आधी रात अन्नपूर्णा ढाबे के सामने बदमाशों ने तीन युवकों की दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी।

धमतरी

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

हत्या के बाद युवकों का अंतिम संस्कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
हत्या के बाद युवकों का अंतिम संस्कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Triple Murder Case: धमतरी के भोयना गांव में सोमवार आधी रात अन्नपूर्णा ढाबे के सामने बदमाशों ने तीन युवकों की दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं कुछ लोग भागकर जान बचाई। धमतरी में मारे गए तीनों युवक रायपुर के थे और भोजन करने ढाबे पर रुके थे। इसी दौरान वारदात हो गई।

मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें तीन नाबालिग हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले जांजगीर में एक व्यक्ति की सरेआम करीब 17 लोगों ने निर्वस्त्र करने के बाद पिटाई करते हुए हत्या कर दी थी।

ये भी पढ़ें

राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी, नशेड़ियों ने युवक और देवर ने भाभी को मार डाला, इस छोटी से बात पर हुआ था विवाद
रायपुर
काल्पनिक तस्वीर

जानें क्या है पूरा मामला

धमतरी एसपी सूरज सिंह ने इस बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए बताया, सोमवार रात 11 बजे अन्नपूर्णा ढाबे में 8 लोग भोजन कर रहे थे। सभी नशे में थे। पहले इनका आपसी विवाद हुआ। ढाबे के अंदर कुर्सियां फेंकी जाने लगी। सभी युवक खाने का बिल न पटाने को लेकर ढाबे वालों से ही भिड़ गए।

कुछ युवक बाहर स्टेट हाईवे से गुजर रही गाडिय़ों को रोककर राहगीरों से विवाद करने लगे। 11.20 बजे के करीब रायपुर के संतोषी नगर निवासी सुरेश तांडी (34), उसका भाई नितिन तांडी (32) और सेजबहार निवासी अलोक ठाकुर (28) ढाबे में पहुंचे। उन्होंने विवाद कर रहे युवकों से शांत रहने की बात कही। पहले से झगड़ रहे युवक इस बात पर और उत्तेजित हो गए। खाने का बिल पटाने के लिए उन्हीं से पैसे मांगने लगे। युवकों ने इनकार किया, तो आरोपियों ने चाकू घोंपकर तीनों की हत्या कर दी।

8 आरोपी गिरफ्तार

हत्या के आरोप में पुलिस ने मथुराडीह धमतरी निवासी गोपी दीवान (20) , गौतम दीवान (22) , कोर्रा निवासी कुलेश्वर नेताम (25) , ईरा निवासी रणवीर साहू (20) , आमापारा धमतरी निवासी कमलेश ध्रुव (19) समेत तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।

हैवानियत के बाद पुलिस वाहन में विक्ट्री साइन क्लिक

घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामूली बात पर हत्या करने वाले तीन आरोपी पुलिस जीप में बेखौफ दिखे। यहीं नहीं विक्ट्री साइन दिखाते फोटो भी क्लिक की। इधर, मंगलवार को पुलिस ने खुलासा करने के बाद शाम को आरोपियों का सिर मुंडवाकर अर्जुनी में जुलूस निकाला।

दूसरे ढाबे से लगभग 20 हजार लूट

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपियों ने नशे में चूर होकर आधे घंटे तक भोयना में खूब आतंक मचाया। पास के दूसरे ढाबे से लगभग 20 हजार लूट लिए। पुलिस का कहना है कि ढाबे में लूट की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आरोपियों पर यह अपराध दर्ज नहीं की गई है। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करने की तैयारी है। इधर, धमतरी में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में दहशत है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने एसपी से मिलकर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

ये भी पढ़ें

रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन का गला काटा, फोन चलाने से मना करने पर हुआ था विवाद, पूरे परिवार में मचा हड़कंप
अंबिकापुर
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Triple Murder Case: ढाबे में 3 दोस्तों का मर्डर… पुलिस गाड़ी में आरोपियों ने विक्ट्री-पोज में ली सेल्फी, सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.