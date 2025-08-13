Triple Murder Case: ढाबे में 3 दोस्तों का मर्डर… पुलिस गाड़ी में आरोपियों ने विक्ट्री-पोज में ली सेल्फी, सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस

Triple Murder Case: धमतरी के भोयना गांव में सोमवार आधी रात अन्नपूर्णा ढाबे के सामने बदमाशों ने तीन युवकों की दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं कुछ लोग भागकर जान बचाई। धमतरी में मारे गए तीनों युवक रायपुर के थे और भोजन करने ढाबे पर रुके थे। इसी दौरान वारदात हो गई।
मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें तीन नाबालिग हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले जांजगीर में एक व्यक्ति की सरेआम करीब 17 लोगों ने निर्वस्त्र करने के बाद पिटाई करते हुए हत्या कर दी थी।
धमतरी एसपी सूरज सिंह ने इस बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए बताया, सोमवार रात 11 बजे अन्नपूर्णा ढाबे में 8 लोग भोजन कर रहे थे। सभी नशे में थे। पहले इनका आपसी विवाद हुआ। ढाबे के अंदर कुर्सियां फेंकी जाने लगी। सभी युवक खाने का बिल न पटाने को लेकर ढाबे वालों से ही भिड़ गए।
कुछ युवक बाहर स्टेट हाईवे से गुजर रही गाडिय़ों को रोककर राहगीरों से विवाद करने लगे। 11.20 बजे के करीब रायपुर के संतोषी नगर निवासी सुरेश तांडी (34), उसका भाई नितिन तांडी (32) और सेजबहार निवासी अलोक ठाकुर (28) ढाबे में पहुंचे। उन्होंने विवाद कर रहे युवकों से शांत रहने की बात कही। पहले से झगड़ रहे युवक इस बात पर और उत्तेजित हो गए। खाने का बिल पटाने के लिए उन्हीं से पैसे मांगने लगे। युवकों ने इनकार किया, तो आरोपियों ने चाकू घोंपकर तीनों की हत्या कर दी।
हत्या के आरोप में पुलिस ने मथुराडीह धमतरी निवासी गोपी दीवान (20) , गौतम दीवान (22) , कोर्रा निवासी कुलेश्वर नेताम (25) , ईरा निवासी रणवीर साहू (20) , आमापारा धमतरी निवासी कमलेश ध्रुव (19) समेत तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।
घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामूली बात पर हत्या करने वाले तीन आरोपी पुलिस जीप में बेखौफ दिखे। यहीं नहीं विक्ट्री साइन दिखाते फोटो भी क्लिक की। इधर, मंगलवार को पुलिस ने खुलासा करने के बाद शाम को आरोपियों का सिर मुंडवाकर अर्जुनी में जुलूस निकाला।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपियों ने नशे में चूर होकर आधे घंटे तक भोयना में खूब आतंक मचाया। पास के दूसरे ढाबे से लगभग 20 हजार लूट लिए। पुलिस का कहना है कि ढाबे में लूट की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आरोपियों पर यह अपराध दर्ज नहीं की गई है। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करने की तैयारी है। इधर, धमतरी में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में दहशत है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने एसपी से मिलकर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।