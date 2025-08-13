Triple Murder Case: ढाबे में 3 दोस्तों का मर्डर… पुलिस गाड़ी में आरोपियों ने विक्ट्री-पोज में ली सेल्फी, सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपियों ने नशे में चूर होकर आधे घंटे तक भोयना में खूब आतंक मचाया। पास के दूसरे ढाबे से लगभग 20 हजार लूट लिए। पुलिस का कहना है कि ढाबे में लूट की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आरोपियों पर यह अपराध दर्ज नहीं की गई है। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करने की तैयारी है। इधर, धमतरी में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में दहशत है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने एसपी से मिलकर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।