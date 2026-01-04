4 जनवरी 2026,

धमतरी

छत्तीसगढ़ में मिलेट्स महोत्सव, कलेक्टर की पहल पर इस जिले में होगा आयोजन

Chhattisgarh News: स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक नई पहचान दिलाने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की विशेष पहल पर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है..

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Jan 04, 2026

Chhattisgarh news

छत्तीसगढ़ में मिलेट्स महोत्सव ( Photo - AI )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पोषण सुरक्षा, किसान समृद्धि एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जिला प्रशासन द्वारा पहली बार “मिलेट्स महोत्सव” का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की विशेष पहल पर यह आयोजन 5 जनवरी को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होगा।

Chhattisgarh News: कलेक्टर ने की पहल

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं आम नागरिकों को मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती, पोषण मूल्य, स्वास्थ्य लाभ एवं विपणन संभावनाओं से व्यापक रूप से अवगत कराना है। यह आयोजन जिले को स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक नई पहचान दिलाने की ओर अग्रसर करेगा।

लगाई जाएगी प्रदर्शनीय

महोत्सव के दौरान जिले में उत्पादित कोदो, कुटकी, रागी सहित विभिन्न प्रकार के मिलेट्स एवं उनसे तैयार पोषक, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उपस्थित नागरिक इन व्यंजनों का स्वाद लेकर मिलेट्स आधारित खानपान को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

इस अवसर को और भी गरिमामयी बनाते हुए पद्मश्री सम्मानित डॉ. खादर वल्ली विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वे किसानों एवं नागरिकों को मिलेट्स के नियमित सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ, जीवनशैली में इसके महत्व, मधुमेह, हृदय रोग एवं पाचन संबंधी समस्याओं में इसकी भूमिका तथा वैज्ञानिक खेती एवं विपणन के अवसरों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

किसानों की आय में होगी वृद्धि

उल्लेखनीय है कि मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एवं आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह फसल कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली, जलवायु अनुकूल एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के कृषकों, महिला समूहों, युवाओं एवं आमजन से इस ऐतिहासिक मिलेट्स महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सहभागिता निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स को जन-आंदोलन का रूप देकर ही स्वस्थ समाज, समृद्ध किसान और सशक्त जिले की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

Published on:

04 Jan 2026 06:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / छत्तीसगढ़ में मिलेट्स महोत्सव, कलेक्टर की पहल पर इस जिले में होगा आयोजन

धमतरी

छत्तीसगढ़

