छत्तीसगढ़ में मिलेट्स महोत्सव, कलेक्टर की पहल पर इस जिले में होगा आयोजन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पोषण सुरक्षा, किसान समृद्धि एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जिला प्रशासन द्वारा पहली बार “मिलेट्स महोत्सव” का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की विशेष पहल पर यह आयोजन 5 जनवरी को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होगा।