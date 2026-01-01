1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

CG News: 18 जिलों के 2100 से अधिक आदिवासी गांवों में अब डॉक्टर, नर्स और दवाइयों के साथ इलाज की सुविधा सीधे पहुंचेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 01, 2026

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)

CG News: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के आदिवासी बहुल 18 जिलों के 2100 से ज्यादा गांवों व बसाहट के लोगों का इसका लाभ होगा। वाहनों में डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ भी होगा। मौके पर बीमारियों के अनुसार दवाइयां भी दी जाएंगी।

CG News: अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में ही

इन वाहनों को मंजूरी देने को लेकर विवाद की स्थिति रही है। नई सेवा शुरू होने से दो लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को लाभ मिलने की संभावना है। साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने इस पहल को आदिवासी समुदायों की सर्वांगीण भागीदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार बताया। प्रदेश में 3 करोड़ की आबादी में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 लाख 30 हजार लोग रह रहे हैं।

यूनिट में 25 तरह की जांच सुविधाएं

CG News: इस यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और स्थानीय वॉलंटियर उपस्थित होंगे। इस यूनिट में 25 तरह की जांच सुविधाएं तथा 106 तरह की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि यह मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे सुदूर वनांचलों के लिए हैं।

जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीज को इन यूनिट के माध्यम से निकट स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाना आसान होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ मशीनें ही नहीं, अपितु कुशल एवं संवेदनशील कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। ये यूनिटें हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नए साल के स्वागत के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)
रायपुर

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति...

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति(photo-patrika)
रायपुर

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.