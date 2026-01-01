CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

इन वाहनों को मंजूरी देने को लेकर विवाद की स्थिति रही है। नई सेवा शुरू होने से दो लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को लाभ मिलने की संभावना है। साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने इस पहल को आदिवासी समुदायों की सर्वांगीण भागीदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार बताया। प्रदेश में 3 करोड़ की आबादी में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 लाख 30 हजार लोग रह रहे हैं।