CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)
CG News: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के आदिवासी बहुल 18 जिलों के 2100 से ज्यादा गांवों व बसाहट के लोगों का इसका लाभ होगा। वाहनों में डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ भी होगा। मौके पर बीमारियों के अनुसार दवाइयां भी दी जाएंगी।
इन वाहनों को मंजूरी देने को लेकर विवाद की स्थिति रही है। नई सेवा शुरू होने से दो लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को लाभ मिलने की संभावना है। साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने इस पहल को आदिवासी समुदायों की सर्वांगीण भागीदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार बताया। प्रदेश में 3 करोड़ की आबादी में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 लाख 30 हजार लोग रह रहे हैं।
CG News: इस यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और स्थानीय वॉलंटियर उपस्थित होंगे। इस यूनिट में 25 तरह की जांच सुविधाएं तथा 106 तरह की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि यह मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे सुदूर वनांचलों के लिए हैं।
जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीज को इन यूनिट के माध्यम से निकट स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाना आसान होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ मशीनें ही नहीं, अपितु कुशल एवं संवेदनशील कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। ये यूनिटें हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी।
