1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Liquor VAT Removed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! शराब से वैट खत्म, कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

CG Liquor VAT Removed: वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार वैट हटने के बावजूद शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि बिक्री सरकारी प्रणाली के तहत होती है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 01, 2026

मदिरा से वैट खत्म (photo source- Patrika)

मदिरा से वैट खत्म (photo source- Patrika)

CG Liquor VAT Removed: वाणिज्यिक कर विभाग ने मदिरा से वैट खत्म कर दिया है। मदिरा पर 8.50 प्रतिशत लगने वाला वैट अब नहीं लगेगा। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मदिरा की बिक्री सरकारी सिस्टम से होती है, जिसे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रित करता है।

CG Liquor VAT Removed: वैट खत्म करने से कीमतों में नहीं पड़ेगा फर्क

ऐसे में सरकार द्वारा स्थापित कंपनी को राज्य बेवरेज कार्पोरेशन के द्वारा वैट टैक्स देना पड़ता था। एक सरकारी विभाग खुद की कंपनी को टैक्स अदा करता था। एक्साइज टैक्स अलग है। विभागीय कर संरचना को ठीक करने के लिए वैट टैक्स को खत्म किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक वैट खत्म करने से कीमतों में फर्क नहीं पड़ेगा।

नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी

CG Liquor VAT Removed: फिलहाल इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे पहले मदिरा पर 8.50 प्रतिशत टैक्स लगता था। इससे पहले राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया था। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 01:25 pm

Published on:

01 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Liquor VAT Removed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! शराब से वैट खत्म, कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)
रायपुर

नए साल के स्वागत के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)
रायपुर

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.