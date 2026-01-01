CG Liquor VAT Removed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! शराब से वैट खत्म, कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

CG Liquor VAT Removed: फिलहाल इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे पहले मदिरा पर 8.50 प्रतिशत टैक्स लगता था। इससे पहले राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया था। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है।