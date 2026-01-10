CG News: अब जनवरी में प्रस्ताव पारित होने पर विवाद, इधर- मंत्री ने बृजमोहन को बताया बड़ा भाई

प्रस्ताव पारित होने पर विवाद (photo source- Patrika)
CG News: राष्ट्रीय स्तर के जंबूरी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अब 2 जनवरी 2026 को राज्य परिषद की बैठक में बालोद में जंबूरी करने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल खेमा से जुड़े लोगों का कहना है कि जंबूरी के लिए महीनों पहले तैयारी की जाती है। ऐसे में 2 जनवरी को जंबूरी के लिए जगह बदलने की बात झूठी है।
इधर, विवाद के बीच मंत्री गजेन्द्र यादव ने सांसद अग्रवाल को बड़ा भाई बताया है। साथ ही उनसे मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कहीं है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब 2 जनवरी को प्रस्ताव पारित किया गया, तो फिर 8 दिसंबर 2025 को मंत्री यादव द्वारा बालोद में जंबूरी के लिए चिन्हांकित स्थल पर भूमि पूजन कैसे किया गया। जबकि उस समय तक गजेंद्र यादव की राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भी नहीं हुई थी।
CG News: इधर, मंत्री यादव से मीडिया ने बृजमोहन की नाराजगी को लेकर सवाल किया, तो उनका कहना था, बृजमोहन मेरे बड़े भाई हैं। भारत स्काउट एंड गाइड की राज्य परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर वे नाराज हैं तो उससे मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों ने बिना सोच समझे आरोप लगाने का काम किया है।
देशभर के बच्चे जंबूरी कार्यक्रम में आए हैं। बृजमोहन भैया कोई दूसरे नहीं हैं। हमारे परिवार के बड़े भैया हैं, जाकर उनसे मिल लेंगे। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी हम पर नाराज होते हैं। हमारे बड़े भैया हम पर नाराज होते हैं। स्वभाविक है छोटा भाई हूं, बृजमोहन भैया से जाकर मिलूंगा।