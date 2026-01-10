10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: अब जनवरी में प्रस्ताव पारित होने पर विवाद, इधर- मंत्री ने बृजमोहन को बताया बड़ा भाई

CG News: राष्ट्रीय स्तर के जंबूरी आयोजन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 जनवरी 2026 को राज्य परिषद की बैठक में बालोद में जंबूरी कराने के प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

प्रस्ताव पारित होने पर विवाद (photo source- Patrika)

प्रस्ताव पारित होने पर विवाद (photo source- Patrika)

CG News: राष्ट्रीय स्तर के जंबूरी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अब 2 जनवरी 2026 को राज्य परिषद की बैठक में बालोद में जंबूरी करने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल खेमा से जुड़े लोगों का कहना है कि जंबूरी के लिए महीनों पहले तैयारी की जाती है। ऐसे में 2 जनवरी को जंबूरी के लिए जगह बदलने की बात झूठी है।

CG News: 2 जनवरी को प्रस्ताव पारित

इधर, विवाद के बीच मंत्री गजेन्द्र यादव ने सांसद अग्रवाल को बड़ा भाई बताया है। साथ ही उनसे मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कहीं है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब 2 जनवरी को प्रस्ताव पारित किया गया, तो फिर 8 दिसंबर 2025 को मंत्री यादव द्वारा बालोद में जंबूरी के लिए चिन्हांकित स्थल पर भूमि पूजन कैसे किया गया। जबकि उस समय तक गजेंद्र यादव की राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भी नहीं हुई थी।

बृजमोहन भैया से मिलूंगा: मंत्री

CG News: इधर, मंत्री यादव से मीडिया ने बृजमोहन की नाराजगी को लेकर सवाल किया, तो उनका कहना था, बृजमोहन मेरे बड़े भाई हैं। भारत स्काउट एंड गाइड की राज्य परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर वे नाराज हैं तो उससे मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों ने बिना सोच समझे आरोप लगाने का काम किया है।

देशभर के बच्चे जंबूरी कार्यक्रम में आए हैं। बृजमोहन भैया कोई दूसरे नहीं हैं। हमारे परिवार के बड़े भैया हैं, जाकर उनसे मिल लेंगे। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी हम पर नाराज होते हैं। हमारे बड़े भैया हम पर नाराज होते हैं। स्वभाविक है छोटा भाई हूं, बृजमोहन भैया से जाकर मिलूंगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 12:02 pm

Published on:

10 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अब जनवरी में प्रस्ताव पारित होने पर विवाद, इधर- मंत्री ने बृजमोहन को बताया बड़ा भाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में टाइपराइटर की अनकही कहानी...

छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में टाइपराइटर की अनकही कहानी(photo-patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, IMD का अलर्ट जारी...

छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, गलन की स्थिति से आम लोग परेशान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर

11-12 को छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंज समेत 8 ट्रेनें रद्द

Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें..! 11-12 को छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंज समेत 8 ट्रेनें रद्द, देखें list(phto-patrika)
रायपुर

रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला

रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला(photo-AI)
रायपुर

LPG सिलेंडर के ताजा रेट जारी, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका

LPG Cylinder Rate: नए साल में महंगाई की मार! LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.