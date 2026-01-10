CG News: अब जनवरी में प्रस्ताव पारित होने पर विवाद, इधर- मंत्री ने बृजमोहन को बताया बड़ा भाई

इधर, विवाद के बीच मंत्री गजेन्द्र यादव ने सांसद अग्रवाल को बड़ा भाई बताया है। साथ ही उनसे मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कहीं है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब 2 जनवरी को प्रस्ताव पारित किया गया, तो फिर 8 दिसंबर 2025 को मंत्री यादव द्वारा बालोद में जंबूरी के लिए चिन्हांकित स्थल पर भूमि पूजन कैसे किया गया। जबकि उस समय तक गजेंद्र यादव की राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भी नहीं हुई थी।