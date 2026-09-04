Chhattisgarh Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! 1 से 3 नवंबर तक 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट

रेलवे के इस कार्य का असर कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान छह ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा, जबकि उत्कल एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। ऐसे में नवंबर की शुरुआत में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।