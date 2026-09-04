Chhattisgarh Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! 1 से 3 नवंबर तक 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट

रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल (photo-patrika)
Train Cancelled: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के यात्रियों के लिए नवंबर की शुरुआत में रेल सफर प्रभावित होने वाला है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बागडिही स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और बागडिही-झारसुगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन के कमीशनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इसके चलते 1 और 2 नवंबर को प्री-नॉन इंटरलॉकिंग तथा 3 नवंबर को नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा।
रेलवे के इस कार्य का असर कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान छह ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा, जबकि उत्कल एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। ऐसे में नवंबर की शुरुआत में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।
रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस (18109/18110) का परिचालन 1 से 3 नवंबर तक रद्द रहेगा। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
इसके अलावा 31 अक्टूबर को मालदा टाउन से रवाना होने वाली मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस (13425) को भी रद्द किया गया है। वहीं, 2 नवंबर को सूरत से मालदा टाउन के लिए रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 13426 का परिचालन भी रद्द रहेगा।
रेलवे ने 2 नवंबर को तिरुपति से रवाना होने वाली तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस (17433) को भी रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 5 नवंबर को रक्सौल से रवाना होने वाली रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस (17434) भी रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की ओर से जारी अपडेट जरूर देखना होगा।
नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है। 2 नवंबर को पुरी से रवाना होने वाली उत्कल एक्सप्रेस (18477) अपने निर्धारित मार्ग के बजाय कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुड़ा रोड-ईब होकर योग नगरी ऋषिकेश जाएगी।
इसी तरह योग नगरी ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस (18478) भी परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर सिटी-कटक होकर पुरी पहुंचेगी।
रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन कार्यों का उद्देश्य रेल परिचालन को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हालांकि, कार्य के दौरान ट्रेनों के रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के रद्द होने, मार्ग परिवर्तन और परिचालन समय से जुड़ी जानकारी रेलवे से जरूर जांच लें।
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