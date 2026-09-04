Bilaspur News: मटकी फोड़ने रस्सी बांध रहा 7वीं क्लास के छात्र के साथ अनहोनी, कृष्ण जन्माष्टमी में छाया मातम

Chhattisgarh News: मटकी फोड़ कार्यक्रम से पहले उस वक्त हड़कंप मच गया जब 7वीं क्लास का छात्र करंट की चपेट में आ गया। अचते अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई, हालांकि उसे अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। छात्र के चेहरे पर भी चोट आई। इधर इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। ( Bilaspur news) यह मामला बरेला स्थित माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले मटका फोड़ कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी।