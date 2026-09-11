बिलासपुर में गणेशोत्सव को लेकर सख्ती, 24 सितंबर तक करना होगा विसर्जन, जानें क्या-कुछ बदला?

निगम ने स्पष्ट किया कि प्रतिमा निर्माण में पीओपी, प्लास्टिक और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से विसर्जन के दौरान जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी प्रतिमाएं न बनने और न बिकने देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने 18 अगस्त को शहर के मूर्तिकारों की बैठक लेकर प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे। निगम ने पर्यावरण अनुकूल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से प्रतिमा निर्माण की अपील करते हुए ‘आस्था भी, संस्कृति भी और पर्यावरण संरक्षण भी’ का संदेश दिया था।