Chhattisgarh flight news: दिल्ली के लिए उड़ान भरी, हवा में सामने आया बड़ा खतरा, 40 यात्रियों की अटकी सांसें

जानकारी के मुताबिक, विमान बिलासपुर एयरपोर्ट से निर्धारित समय पर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान चालक दल को विमान के इंजन से जुड़े फ्यूल सिस्टम में तकनीकी समस्या का पता चला। फ्यूल लीकेज की आशंका सामने आने के बाद पायलट ने बिना देरी किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी दी। विमान में फ्यूल सिस्टम से संबंधित खराबी को गंभीर तकनीकी स्थिति माना जाता है। ऐसे में पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली पहुंचाने और वहां प्राथमिकता के साथ लैंडिंग कराने की प्रक्रिया शुरू की।