Chhattisgarh flight news: दिल्ली के लिए उड़ान भरी, हवा में सामने आया बड़ा खतरा, 40 यात्रियों की अटकी सांसें

विमान में अचानक फ्यूल लीक की समस्या (Photo Patrika)
Bilaspur Delhi flight: बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद विमान में अचानक फ्यूल लीक की समस्या सामने आ गई। हवा में खतरे का पता चलते ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार करीब 40 यात्रियों की सांसें उस वक्त अटक गईं, हालांकि समय रहते विमान को सुरक्षित उतार लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, विमान बिलासपुर एयरपोर्ट से निर्धारित समय पर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान चालक दल को विमान के इंजन से जुड़े फ्यूल सिस्टम में तकनीकी समस्या का पता चला। फ्यूल लीकेज की आशंका सामने आने के बाद पायलट ने बिना देरी किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी दी। विमान में फ्यूल सिस्टम से संबंधित खराबी को गंभीर तकनीकी स्थिति माना जाता है। ऐसे में पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली पहुंचाने और वहां प्राथमिकता के साथ लैंडिंग कराने की प्रक्रिया शुरू की।
पायलट की सूचना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर संबंधित एजेंसियों को अलर्ट किया गया। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक तैयारियां की गईं। आपात स्थिति को देखते हुए विमान को लैंडिंग के दौरान प्राथमिकता दी गई और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान के सुरक्षित रनवे पर पहुंचते ही यात्रियों और चालक दल ने राहत की सांस ली। किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में करीब 40 यात्री सवार थे। फ्यूल लीकेज की जानकारी सामने आने के बाद कुछ समय के लिए यात्रियों में चिंता और तनाव का माहौल रहा होगा, लेकिन चालक दल ने स्थिति को नियंत्रित रखा। सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग को देखते हुए दमकल और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रखा गया था। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद स्थिति सामान्य हो गई।
इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान को तकनीकी जांच के लिए रोके जाने की जानकारी है। तकनीकी विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि फ्यूल लीकेज की समस्या किस वजह से सामने आई और इसका वास्तविक स्रोत क्या था। विमान को दोबारा उड़ान के लिए इस्तेमाल करने से पहले संबंधित तकनीकी जांच और जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तकनीकी टीम की रिपोर्ट के बाद ही खराबी की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आने के बाद पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उठाए गए कदमों से बड़ा हादसा टल गया। विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल घटना में फ्यूल लीकेज की वास्तविक वजह और विमान के तकनीकी सिस्टम में आई खराबी की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। सबसे बड़ी राहत यही है कि बिलासपुर से दिल्ली जा रहे विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।
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