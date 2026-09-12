Bilaspur News: डीपी लॉ कॉलेज में बड़ा बवाल, चलती क्लास में घुसे और जूनियर से लेने लगे इंट्रोडक्शन, रोका तो हो गई मारपीट

Chhattisgarh News: डीपी विप्र विधि महाविद्यालय सरकंडा में कॉलेज से पढ़ाई कर वकालत कर रहे पूर्व विद्यार्थियों ने शुक्रवार को नवप्रवेशी छात्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के अनुसार ये पूर्व विद्यार्थी नए छात्रों का इंट्रोडक्नश लेने पहुंचे थे। इस दौरान एलएलबी फस्ट सेमेस्टर की कक्षा चल रही थी। ( Bilaspur News ) वे चलती कक्षा में घुसे और इंट्रोडक्शन लेने लगे। प्राध्यापक ने मना कि तो बहस करने लगे। इसके बाद उन्होंने नए छात्र तुषार दुबे पर दबाव बनाया कि वह कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो।