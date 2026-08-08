डॉग के अंतिम संस्कार पर बिलासपुर में मचा बवाल, लोग बोले- मुक्तिधाम जैसे पवित्र स्थान में ऐसा काम

प्रतीकात्मक फोटो
Chhattisgarh News: बिलासपुर के तोरवा स्थित मुक्तिधाम में एक पालतू डॉग का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद विवाद की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय नागरिक और कुछ संगठनों के सदस्य मुक्तिधाम पहुंचे और वहां पशु का अंतिम संस्कार किए जाने पर आपत्ति जताई।
जानकारी के अनुसार, कुदुदंड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के पालतू डॉग की मौत हो गई थी। परिवार के मुताबिक, डॉग उनके साथ लंबे समय से था और वे उसे परिवार का सदस्य मानते थे। इसी वजह से परिवार उसे अंतिम विदाई देने के लिए तोरवा मुक्तिधाम ले गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ स्थानीय लोग और संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि मुक्तिधाम मनुष्यों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित है और वहां किसी पशु का अंतिम संस्कार किया जाना उचित नहीं है। इसे लेकर मौके पर कुछ देर तक विरोध की स्थिति बनी रही।
स्थिति की जानकारी मिलने पर तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
पार्षद मोती गंगवानी ने मामले को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने मुक्तिधाम में पशु का अंतिम संस्कार किए जाने पर आपत्ति जताते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
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