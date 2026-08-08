डॉग के अंतिम संस्कार पर बिलासपुर में मचा बवाल, लोग बोले- मुक्तिधाम जैसे पवित्र स्थान में ऐसा काम

जानकारी के अनुसार, कुदुदंड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के पालतू डॉग की मौत हो गई थी। परिवार के मुताबिक, डॉग उनके साथ लंबे समय से था और वे उसे परिवार का सदस्य मानते थे। इसी वजह से परिवार उसे अंतिम विदाई देने के लिए तोरवा मुक्तिधाम ले गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।