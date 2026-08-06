खिड़की तोड़कर घर में घुसे हाथी, चट कर गए किचन का पूरा राशन, मरवाही के ग्रामीणों की उड़ी नींद

हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे रात के समय अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाएं, हाथियों के झुंड के करीब जाने की कोशिश न करें और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। साथ ही हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है।