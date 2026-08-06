Electric Bus: बिलासपुर में जल्द दौड़ेंगी 50 आधुनिक AC ई-बसें, रूट तय करने में जनता की होगी भागीदारी, तेज हुई तैयारियां

Pm Electric Bus: बिलासपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द ही पूरी तरह आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल होने वाली है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को मिलने वाली 50 एयर कंडीशंड (AC) ई-बसों के संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इन बसों के रूट तय करने में आम नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, ताकि ई-बसों का संचालन शहर की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि लोगों की राय के आधार पर तैयार किए गए रूट से अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।