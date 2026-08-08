बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो रखकर श्मशान घाट में तंत्र साधना, मछली, नींबू, सिंदूर से किया अनुष्ठान

Bilaspur High Court: सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी स्थित श्मशान घाट में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने चार लोगों को तंत्र साधना करते देख लिया। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर ग्रामीण समूह में श्मशानघाट पहुंचे तो चारों वहां से भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर ग्रामीणों को पूजा-पाठ और कथित तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिली। इनमें मछली, नींबू, सिंदूर और अन्य पूजा सामग्री के साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो युवकों के फोटो शामिल हैं। तस्वीरें मिलने के बाद मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।