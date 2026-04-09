CG Transfer News: इस जिले में 13 निरीक्षक और 2 उप-निरीक्षक का बड़ा तबादला, कई थानों में नए प्रभारी, आदेश जारी

नई पोस्टिंग के तहत दामोदर मिश्रा को एयरपोर्ट सुरक्षा से हिर्री थाना प्रभारी बनाया गया। रविशंकर तिवारी को हिर्री से एयरपोर्ट सुरक्षा भेजा गया। कृष्णचंद्र सिदार को अजाक से मस्तूरी थाना प्रभारी बनाया गया। गोपाल कृष्ण सतपथी को रक्षित केंद्र से एसीसीयू प्रभारी, रजनीश सिंह को रेंज साइबर से तोरवा थाना प्रभारी, भावेश शेंडे को कोनी से चकरभाठा थाना प्रभारी, उमेश कुमार साहू को चकरभाठा से अजाक थाना प्रभारी, तोपसिंह नवरंग को एसीसीयू से बिल्हा थाना प्रभारी, राजश्री दामू कोशले को आईयूसीएडब्ल्यू से कोनी थाना प्रभारी बनाया गया है।