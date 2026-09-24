Hemp Smuggling: बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का गांजा, पिकअप में बने गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहा था बिहार का तस्कर

बलरामपुर। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सरगुजा संभाग की पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 23 अगस्त की रात एक पिकअप में भरा 50 लाख का गांजा (Hemp seized by police) पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने पिकअप में गुप्त चेंबर बना रखा था, उसमें ही गांजे को पैकेटों में प्लास्टिक का टेप चिपकाकर रखा गया था। पुलिस ने पिकअप से 100 पैकेट बरामद किया है। कुल 109 किलोग्राम गांजा पुलिस ने पकड़ा। पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गांजा ओडि़शा से बलरामपुर होते हुए बिहार ले जाया जा रहा था।