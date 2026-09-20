20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Balrampur News: चनान नदी के जर्जर पुल पर जोखिम में जान, 2 फीट तक जमा पानी के बीच रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे हुए पार

Balrampur Chanan river: बारिश के बाद महतारी एक्सप्रेस वाहन को भी चालक ने काफी सावधानी और जोखिम उठाकर पुल पार कराया, हादसे की बनी हुई है आशंका
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2026

Rainy water on the Chanan river bridge

Balrampur news, पानी से भरे पुल के ऊपर से आवाजाही करते राहगीर (Photo- Patrika)

बलरामपुर। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित चनान नदी (Chanan river) पर करीब 20 वर्ष पहले निर्मित पुल इन दिनों लोगों के लिए परेशानी और खतरे का सबब बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग की कथित अनदेखी के चलते पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। बारिश के दौरान पुल पर 2 फीट से अधिक पानी जमा होने के कारण आवागमन जोखिम भरा हो जाता है। बावजूद इसके अब तक पानी निकासी और पुल की मरम्मत को लेकर ठोस पहल नहीं की गई है। इस वर्ष पूरे बरसात के मौसम में हुई झमाझम बारिश के दौरान चनान नदी के इस पुल से गुजरना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। पानी जमा होने के कारण रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे (School students) पुल पार करते नजर आए।

शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद पुल पर करीब दो फीट पानी जमा हो गया। पानी का बहाव और जमाव इतना अधिक था कि बाइक सवारों को पुल पार करने में काफी परेशानी हुई। एक बाइक सवार ने पानी के बीच से निकलने का प्रयास किया, लेकिन पुल के बीच में ही उसकी बाइक बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद उसे वहां से निकलना पड़ा। पुल पर पानी जमा (Water store on bridge) होने से केवल दोपहिया वाहन ही नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश के बाद महतारी एक्सप्रेस वाहन को भी चालक ने काफी सावधानी और जोखिम उठाकर पुल पार कराया। ऐसे हालात में किसी भी समय वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर पानी भरने की समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग को कई बार शिकायत और पानी निकासी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।

ग्रामीणों और राहगीरों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि पुराने पुल पर तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। जर्जर हिस्सों की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए तथा बारिश के दौरान (Rainy season) पुल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से पहले समस्या का समाधान हो सके।

स्कूली बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा

पुल पर पानी भरने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी पैदल राहगीरों और स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं (School students) को उठानी पड़ रही है। पानी कम होने के इंतजार में कई बच्चे पुल की रेलिंग पर चढक़र आवागमन करते नजर आए। यह स्थिति बेहद खतरनाक है। जरा सा संतुलन बिगडऩे पर बच्चे नदी में गिर सकते हैं। इसके बावजूद मौके पर न तो सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देते हैं और न ही विभाग की ओर से पानी निकासी की कोई तत्काल व्यवस्था की गई है।

Balrampur Chanan river bridge: नया पुल बन रहा, लेकिन पुराने की सुध नहीं

चनान नदी पर पुराने पुल के समानांतर करीब 20 फीट चौड़े नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवत: इसी वजह से पुराने पुल के रख-रखाव और मरम्मत पर विभाग का ध्यान नहीं है। हालांकि जब तक नया पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक पुराने पुल की देखरेख और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है।

Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

ये भी पढ़ें
Minor thieves gang in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 09:02 pm

Published on:

20 Sept 2026 09:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Balrampur News: चनान नदी के जर्जर पुल पर जोखिम में जान, 2 फीट तक जमा पानी के बीच रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे हुए पार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balrampur News: पुलिसकर्मी की पत्नी घर लौटी तो टूटा था दरवाजा का ताला, गायब थे जेवर-कैश, फिर पति को लगाया फोन

Theft in constable house in Balrampur
बलरामपुर

एक दिन में हजारों परिवारों की बदली जिंदगी, बलरामपुर में 6,968 पक्के घरों का गृह प्रवेश

PM Awas Yojana Chhattisgarh
बलरामपुर

Balrampur News: नवविवाहिता की तालाब में मिली लाश, मायके वालों ने दामाद और ससुर को पीटा, कहा- हत्या कर फेंका, टूटा हुआ था हाथ

Newly married body found in pond
बलरामपुर

महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य

Balrapur news, Chhattigarh news
बलरामपुर

Balrampur News: मध्यप्रदेश से ज्वेलरी चोरी कर फरार उत्तर प्रदेश की 2 युवतियां छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार, भागने वाली थीं झारखंड

2 girls arrested with jewellery
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.