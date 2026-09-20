Balrampur News: चनान नदी के जर्जर पुल पर जोखिम में जान, 2 फीट तक जमा पानी के बीच रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे हुए पार

बलरामपुर। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित चनान नदी (Chanan river) पर करीब 20 वर्ष पहले निर्मित पुल इन दिनों लोगों के लिए परेशानी और खतरे का सबब बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग की कथित अनदेखी के चलते पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। बारिश के दौरान पुल पर 2 फीट से अधिक पानी जमा होने के कारण आवागमन जोखिम भरा हो जाता है। बावजूद इसके अब तक पानी निकासी और पुल की मरम्मत को लेकर ठोस पहल नहीं की गई है। इस वर्ष पूरे बरसात के मौसम में हुई झमाझम बारिश के दौरान चनान नदी के इस पुल से गुजरना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। पानी जमा होने के कारण रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे (School students) पुल पार करते नजर आए।