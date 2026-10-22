दिवाली से कालूपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 9 से 12 पर शुरू होगा ट्रेनों का संचालन

अहमदाबाद. वाराणसी और साबरमती के बीच एक जल्द ही नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। रेल मंत्रालय ने इसे आरंभ करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से यात्रियों को जल्द सुविधा मिलेगी। नई ट्रेन वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस (नं. 12206) और साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस (नं. 12205) होगी। इससे यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के महत्त्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह ट्रेन सेवा जल्द से जल्द सुविधाजनक तिथि से उपलब्ध होगी।

नई ट्रेन वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस (नं. 12206) वाराणसी से शाम 7.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 8.15 बजे साबरमती पहुंचेगी। इसी तरह, नई ट्रेन साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस (नं. 12205) साबरमती से सुबह 5.20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6.30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। दोनों मार्गों में यह ट्रेन मिर्जापुर, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, भरतपुर, नदबई, खेरली, मंडावर महुआ रोड, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे बोर्ड ने संबंधित रेलवे जोन को जल्द से जल्द इस सेवा को शुरू करने का निर्देश दिया है। ट्रेन तीन एलएचबी रेक के साथ संचालित होगी, जिसका प्राथमिक रखरखाव वाराणसी में होगा।