Air Pollution Index: देश के 23 शहरों की हवा ‘खराब’, हरियाणा का मानेसर सबसे प्रदूषित, देखें लिस्ट

सर्दियों के मौसम में अक्सर हवा की गुणवत्ता बिगड़ जाती है और देश के बहुत से शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या सामने आने लगती है। इसके साथ ही इस दौरान दशहरा और दीपावली जैसे पर्व पर होने वाला अतिरिक्त प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को और बिगाड़ देता है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाएगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। जबकि दिनभर पटाखे चलाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।