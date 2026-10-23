रामदास कदम का बड़ा आरोप: क्या बीजेपी को भी सताने लगा है एकनाथ शिंदे का डर? मनोज जरांगे पर साजिश रचने का आरोप

रामदास कदम ने अपने बयान में जरांगे को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने एकनाथ शिंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मराठा समाज भी उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। उन्होंने जरांगे से सवाल किया कि ऑडियो क्लिप उनके पास कहां से आई। कदम ने यह भी कहा कि मराठा समाज के लिए दिन-रात काम करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें यह क्लिप उपलब्ध कराई। उन्होंने जरांगे पर अपने निजी हितों के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कदम ने खांसी की दवा से जुड़े एक कथित मामले का भी जिक्र किया, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इस टिप्पणी का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है।