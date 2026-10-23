रामदास कदम का बड़ा आरोप: क्या बीजेपी को भी सताने लगा है एकनाथ शिंदे का डर? मनोज जरांगे पर साजिश रचने का आरोप

रामदास कदम का बड़ा आरोप, फोटो सोर्स- ANI
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में कथित ऑडियो क्लिप को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील के दशहरा मेले में 500 करोड़ रुपये से जुड़े आरोप लगाने और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो क्लिप सुनाने के बाद सत्ताधारी शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच विवाद सामने आया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मनोज जरांगे पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने कदम के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी।
रामदास कदम ने कहा कि मराठा समाज ने जरांगे पाटील को समाज को न्याय दिलाने की उम्मीद में समर्थन दिया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि जरांगे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जरांगे के नाम के साथ अब टेंडर प्रक्रिया का मुद्दा भी जोड़ा जा रहा है। कदम ने जरांगे पर बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। हालांकि, इस कथित साजिश के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
रामदास कदम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे और बीजेपी विधायक प्रसाद लाड की साथ में भोजन करते हुए तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने सवाल उठाया कि जरांगे और लाड के बीच इतने करीबी संबंध कैसे बने। कदम ने कहा कि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड जरांगे के साथ बैठकर भोजन करते हैं और उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हैं। इन तस्वीरों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जरांगे को बीजेपी का समर्थन हासिल है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश रची जा रही है।
रामदास कदम ने दावा किया कि एक कॉन्फ्रेंस में करीब 32 मिनट तक चर्चा हुई थी। उनके मुताबिक, कथित ऑडियो क्लिप में बीजेपी को मजबूत करने और मनोज जरांगे के संबंध में आगे क्या किया जाना चाहिए, इस पर बातचीत होने का दावा है। कदम ने कहा कि इस बातचीत से जुड़ी जानकारी अब सामने आ गई है। उन्होंने जरांगे पर मराठा समाज को गुमराह करने और विभिन्न जातियों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप भी लगाया। हालांकि, ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता और उसमें कथित बातचीत के संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की जा सकती।
रामदास कदम ने अपने बयान में जरांगे को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने एकनाथ शिंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मराठा समाज भी उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। उन्होंने जरांगे से सवाल किया कि ऑडियो क्लिप उनके पास कहां से आई। कदम ने यह भी कहा कि मराठा समाज के लिए दिन-रात काम करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें यह क्लिप उपलब्ध कराई। उन्होंने जरांगे पर अपने निजी हितों के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कदम ने खांसी की दवा से जुड़े एक कथित मामले का भी जिक्र किया, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इस टिप्पणी का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है।
रामदास कदम के आरोपों पर बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उपलब्ध विवरण में उनकी प्रतिक्रिया का पूरा बयान शामिल नहीं है, इसलिए उनके जवाब के बारे में विस्तार से कुछ कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल, यह पूरा विवाद नेताओं के आरोपों और एक कथित ऑडियो क्लिप के इर्द-गिर्द घूम रहा है। ऑडियो की प्रामाणिकता, कथित बातचीत का वास्तविक संदर्भ और एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश के आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच या संबंधित पक्षों के ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
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