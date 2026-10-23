‘यह लोकतंत्र का खून है’, ‘फ्रेंडशिप फाइल’ ऑडियो क्लिप पर राज ठाकरे का हमला, फडणवीस सरकार से पूछे तीखे सवाल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराने की बात पर राज ठाकरे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो की प्रामाणिकता जांचना जरूरी है, लेकिन क्लिप में कही गई गंभीर बातों की जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि अगर मुख्यमंत्री को बातचीत में कही गई बातों की जानकारी नहीं थी, तो उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि उनके पीछे क्या चल रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्लिप की सच्चाई जांचने के साथ-साथ उसमें लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल होनी चाहिए।