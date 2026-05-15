15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Water Cut: मुंबई में आज से 10% पानी कटौती शुरू, ठाणे और भिवंडी में भी दिखेगा असर

Mumbai Water Cut Update: मुंबई शहर और उपनगरों में आज 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से पानी बचाने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 15, 2026

Mumbai BMC water cut news

मुंबई, ठाणे और भिवंडी में 10% पानी की कटौती शुरू (Patrika Photo)

Mumbai, Thane Water Cut News: मुंबईवासियों के लिए बेहद जरुरी खबर है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आज से पूरे मुंबई में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू कर दी है। बीएमसी के मुताबिक, पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में जलस्तर काफी कम हो गया है, जिसके कारण यह एहतियाती कदम उठाना पड़ा है। हालांकि बीएमसी प्रशासन ने यह भी कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पानी का बेहद सावधानी और सीमित उपयोग करने की जरुरत है।

क्यों हो रही पानी की कटौती?

बीएमसी की ओर से बताया गया है कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानसून को लेकर की गई भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल आईएमडी ने इस साल मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई है, जिसका कारण संभावित अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) प्रभाव को माना जा रहा है।

नगर निगम ने कहा कि फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और योजनाबद्ध तरीके से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

मुंबई, ठाणे और भिवंडी में पानी की कटौती शुरू

बीएमसी ने नागरिकों से पानी का कम उपयोग करने, पानी की बर्बादी न करने और दैनिक जीवन में जल-बचत के तरीके अपनाने की अपील की है। 10 प्रतिशत पानी कटौती केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। बीएमसी द्वारा ठाणे नगर निगम, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम और आसपास के गांवों को जो पानी सप्लाई किया जाता है, वहां भी यह कटौती लागू होगी।

यह पानी कटौती आज से प्रभावी हो गई है और तब तक जारी रहेगी, जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और जलाशयों में पानी का स्तर संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंच जाता।

जलाशयों में बचा है कितना पानी?

बीएमसी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 11 मई तक मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सभी सात जलाशयों में कुल उपयोग योग्य 3,40,399 मिलियन लीटर पानी था। जबकि पूरे साल के लिए शहर की कुल जरूरत 14,47,363 मिलियन लीटर है। यानी वर्तमान में उपयोग योग्य जल भंडार 24 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन राहत की बात यह है कि भातसा डैम के मेंटेनेंस रिजर्व में 1,47,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी और अपर वैतरणा डैम में 90 हजार मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है, जो जरुरत पड़ने शहरवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने की पानी बचाने की अपील

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से पानी बचाने और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा, कमजोर मॉनसून के प्रभाव को कम करने के लिए अभी से सभी को पानी बचाना शुरू करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षण परियोजनाओं में तेजी लाने, जल प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं और तालाबों को पुनर्जीवित करने के भी निर्देश दिए। पिछले महीने सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में दो उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update: मानसून का आगमन 4 दिन पहले! 25 से 27 मई तक केरल में दे सकता है दस्तक
मुंबई
Monsoon arrival 2026 Kerala Maharashtra

खबर शेयर करें:

Published on:

15 May 2026 02:06 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Water Cut: मुंबई में आज से 10% पानी कटौती शुरू, ठाणे और भिवंडी में भी दिखेगा असर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्भ में बच्चे की पहली ‘किक’ देख भावुक हुए फैंस, दिव्यांका त्रिपाठी ने वीडियो किया शेयर

Divyanka Tripathi share video of baby kicking in tummy amid actress pregnancy
TV न्यूज

तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ मौनी रॉय का पुराना बयान, ’19 साल की उम्र में शादी के लिए बेताब थी’

तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ मौनी रॉय का पुराना बयान, '19 साल की उम्र में शादी के लिए बेताब थी'
TV न्यूज

Pati Patni Aur Wo Do Review: अवैध सबंधों के जंजाल में फंसा बेचारा पति, हंसाकर लोट-पोट कर देगी आयुष्मान की ये फिल्म

Pati Patni Aur Wo Do Review
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 OTT को लेकर JioHotstar ने किया पोस्ट, अभी भी करना होगा लोगों को इंतजार

JioHotstar Post Update Dhurandhar 2 OTT Release fans have excited and angry also
OTT

मौत से जूझ रहे थे अमजद खान, तब फरिश्ता बनकर साथ खड़े हुए सलीम खान! बेटे शादाब ने बयां किया दर्द

अमजद खान के बेटे शादाब खान
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.