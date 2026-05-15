Water Cut: मुंबई में आज से 10% पानी कटौती शुरू, ठाणे और भिवंडी में भी दिखेगा असर

बीएमसी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 11 मई तक मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सभी सात जलाशयों में कुल उपयोग योग्य 3,40,399 मिलियन लीटर पानी था। जबकि पूरे साल के लिए शहर की कुल जरूरत 14,47,363 मिलियन लीटर है। यानी वर्तमान में उपयोग योग्य जल भंडार 24 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन राहत की बात यह है कि भातसा डैम के मेंटेनेंस रिजर्व में 1,47,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी और अपर वैतरणा डैम में 90 हजार मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है, जो जरुरत पड़ने शहरवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।