कल्याण बनर्जी पर अटैक के बाद बीजेपी का आया बयान, भाजपा विधायक बोले-‘पिछली सरकार में ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी’



कल्याण बनर्जी वाले घटना पर बीजेपी विधायक इंद्रनील खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज है, न कि शासकों का कानून, जैसा कि पहले टीएमसी शासन के दौरान था। टीएमसी प्रशासन के तहत, जब भी हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं,JP नड्डा से लेकर सुवेंदु अधिकारी तक को निशाना बनाया जाता था, तो उन्हें असल में शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता था। फिर भी ममता बनर्जी की पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि ऐसी खुली शारीरिक हिंसा के मामलों में भी। उन्होंने आगे जोड़ा कि आज, भले ही यह जनता के असली गुस्से का एक इजहार था जिसमें जानलेवा हथियारों के बजाय सिर्फ अंडों का इस्तेमाल हुआ था, फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने यही रुख बनाए रखा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।