23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अब ईरान-अमेरिका के बीच समझौता कराने में जुटा साउथ कोरिया, तेहरान ने विवाद खत्म करने के लिए सामने रखी शर्त!

ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और गंभीर हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 23, 2026

US-Iran talks, Masoud Pezeshkian statement, Iran US tensions, naval blockade Iran, Strait of Hormuz crisis,

मसूद पेजेशकियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: IANS)

मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसमें अब बयानबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। इस बीच, अब ईरान-अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए दक्षिण कोरिया भी आगे आ गया है।

दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत में ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है।

ईरान का आरोप- जिम्मेदार हैं आक्रामक देश

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो भी अस्थिरता पैदा हो रही है, उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह बात दक्षिण कोरिया के विशेष दूत चुंग ब्युंग-हा के साथ तेहरान में हुई बैठक के दौरान कही। उनका कहना है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत कदम उठाए हैं।

'हमने कानून के तहत कदम उठाए'

अराघची ने कहा कि ईरान इस क्षेत्र का अहम तटीय देश है और उसे अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उन देशों की होगी जो आक्रामक रवैया अपना रहे हैं।

कूटनीति की बात भी, रिश्ते मजबूत करने पर जोर

इस बैठक में सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि कूटनीति पर भी चर्चा हुई। ईरान ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने की इच्छा जताई।वहीं दक्षिण कोरियाई दूत ने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए क्षेत्र में शांति बहाल हो सकती है।

ट्रंप का अलग रुख, बातचीत पर जोर

दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझदारी से काम ले और समझौते की दिशा में आगे बढ़े, तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगले 36 से 72 घंटे में कोई बड़ा कूटनीतिक कदम उठ सकता है।

ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर साधा निशाना

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका के रवैये को 'दोहरे मापदंड' वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ दबाव और प्रतिबंध लगाता है, जिससे असली बातचीत मुश्किल हो जाती है।

बातचीत पर अभी भी सस्पेंस

हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगले दौर की वार्ता में शामिल होने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिकी

हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है।

ये भी पढ़ें

ईरान से सीज़फायर के बीच अमेरिकी सेना में बड़ी उठापटक, नेवी सेक्रेटरी की हुई छुट्टी
विदेश
John Phelan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

23 Apr 2026 10:33 am

Hindi News / World / अब ईरान-अमेरिका के बीच समझौता कराने में जुटा साउथ कोरिया, तेहरान ने विवाद खत्म करने के लिए सामने रखी शर्त!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का ‘नॉटी नाइस’ NATO लिस्ट विवाद, ईरान युद्ध समर्थन पर बड़ा बंटवारा, क्या टूट जाएगा NATO?

Donald Trump at NATO
विदेश

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि लोगों की हो जाएगी हालत खराब

विदेश

आईएसआई का खतरनाक प्लान, दुनियाभर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

ISI internationalising LeT and JeM network
विदेश

ईरान युद्ध लंबा चला तो यूक्रेन होगा कमजोर? जेलेंस्की ने बता दी बड़ी वजह

Volodymyr Zelenskyy warning, US Iran conflict impact on Ukraine, Ukraine air defense systems supply,
विदेश

यूरोप तक पहुंचने वाली है ईरान युद्ध की आग, तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को चेताया, जानें क्या कहा?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.