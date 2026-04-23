अब ईरान-अमेरिका के बीच समझौता कराने में जुटा साउथ कोरिया, तेहरान ने विवाद खत्म करने के लिए सामने रखी शर्त!

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो भी अस्थिरता पैदा हो रही है, उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह बात दक्षिण कोरिया के विशेष दूत चुंग ब्युंग-हा के साथ तेहरान में हुई बैठक के दौरान कही। उनका कहना है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत कदम उठाए हैं।