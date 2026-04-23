‘वे यह कहकर सत्ता में आए थे कि वे युद्ध में नहीं उलझेंगे’, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने ट्रंप को घेरा

सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, केरी ने आर्थिक मोर्चे पर भी ट्रंप को घेरा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने महंगाई कम करने और लोगों की जिंदगी आसान बनाने का वादा किया था। लेकिन मौजूदा हालात में आम लोगों पर खर्च का बोझ कम होने के बजाय बढ़ा है। इससे सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं।