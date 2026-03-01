CBI दफ्तर में दूसरे दिन 7 घंटे तक अनिल अंबानी से चली पूछताछ, बैंक धोखाधड़ी मामले में बुरी तरह फंसे!

यह मामला पंजाब नेशनल बैंक से 2 फरवरी को मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें e-United Bank of India के बकाए का भी जिक्र है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि सीबीआई ने मुंबई में अपने विशेष न्यायाधीश की अदालत से तलाशी वारंट हासिल किए।