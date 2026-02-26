प्रियंका ने मंच पर क्या कहा ऐसा कि सन्न रह गए राहुल, बोले- मैं उनका भाषण सुन रहा था और…

प्रियंका ने दावा किया- पेपरवर्क और जमीन के मामलों वगैरह में बहुत देरी हुई और अच्छी बात ये है कि हम उन्हें सुलझा पाए हैं। इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द ही कुछ अच्छा बना पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं कहूंगा कि जमीन की पहचान करने में बहुत समय लगा, कुछ हद तक राज्य सरकार की टालमटोल की वजह से भी।