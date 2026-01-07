पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से फोन पर बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल साथ

भारत (India) और इज़रायल (Israel) के बीच लंबे समय से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे का समर्थन किया है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) दिसंबर में भारत दौरे पर भी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से यह दौरा टालना पड़ा। हालांकि नेतन्याहू इसी साल भारत आने की तैयारी में हैं। कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौता भी हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और नेतन्याहू के बीच भी अच्छे संबंध हैं और आज दोनों के बीच फोन पर बात भी हुई।