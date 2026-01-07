7 जनवरी 2026,

पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से फोन पर बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल साथ

PM Modi Talks To Netanyahu: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 07, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu

Indian Prime Minister Narendra Modi meets Israeli PM Benjamin Netanyahu (Photo - ANI)

भारत (India) और इज़रायल (Israel) के बीच लंबे समय से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे का समर्थन किया है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) दिसंबर में भारत दौरे पर भी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से यह दौरा टालना पड़ा। हालांकि नेतन्याहू इसी साल भारत आने की तैयारी में हैं। कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौता भी हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और नेतन्याहू के बीच भी अच्छे संबंध हैं और आज दोनों के बीच फोन पर बात भी हुई।

आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल साथ

नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे अपने मित्र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उन्हें और इज़रायल की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देकर ख़ुशी मिली। हमने आने वाले सालों में भारत-इज़रायल रणनीतिक पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल के एक साथ होने की बात को दोहराते हुए ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ इसके खिलाफ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की।"

भारत-इज़रायल पार्टनरशिप

भारत और इज़रायल के बीच कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी, एआई, व्यापार और निवेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई , संस्कृति और शिक्षा जैसे सेक्टर्स में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

