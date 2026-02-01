26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और Whatsapp पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि 

50+ Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: आज के इस लेख में हम चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रेरक कोट्स के साथ 50+ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर के श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 26, 2026

chandra shekhar azad

chandra shekhar azad | image credit- x.com

50+ Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जीवन साहस, देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा में जन्मे चंद्रशेखर आजाद ने बचपन से ही देशभक्ति के बीज बोए और अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लगा दी। उनके क्रांतिकारी विचारों और साहस ने उस समय कई युवाओं को प्रेरित किया और भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फेड पार्क में अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने के बाद उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की भावना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हर साल इस दिन को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और उनके अदम्य साहस को याद किया जाता है। आज के इस लेख में हम चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रेरक कोट्स के साथ 50+ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर के श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में संदेश (Chandra Shekhar Azad Punyatithi Message in Hindi)

  • वीर चंद्रशेखर आजाद को नमन, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी निर्भीकता और साहस से इतिहास रचा।
  • भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी, चंद्रशेखर आजाद, जिनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। ऐसे वीर चंद्रशेखर आजाद को नमन।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अदम्य योद्धा, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित किया, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • देशभक्ति और वीरता की मिसाल, चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • अमर स्वतंत्रता सेनानी, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • साहस और देशभक्ति का प्रतीक, चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।
  • वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जीवन को खतरे में डाला, उनकी पुण्यतिथि पर नमन।

चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में मैसेज (Chandra Shekhar Azad Punyatithi Message in English)

  • Honoring Chandra Shekhar Azad, whose fearless spirit and sacrifice shaped India’s freedom struggle, on his Punyatithi.
  • Paying tribute to Chandra Shekhar Azad, an immortal warrior of the Indian independence movement, on his Punyatithi.
  • Saluting Chandra Shekhar Azad, who dedicated his life to the nation’s freedom, on his Punyatithi.
  • Remembering Chandra Shekhar Azad, whose courage inspires generations, on his Punyatithi.
  • Heartfelt tribute to Chandra Shekhar Azad, a true patriot and fearless revolutionary, on his Punyatithi.
  • Chandra Shekhar Azad’s unwavering commitment to the nation sets an example for all, on his Punyatithi.
  • Remembering the legendary freedom fighter, Chandra Shekhar Azad, whose relentless efforts shaped history, on his Punyatithi.
  • Paying homage to Chandra Shekhar Azad, the inspiring hero of India’s struggle for independence, on his Punyatithi.
  • Honoring Chandra Shekhar Azad, whose bravery and vision remain unparalleled, on his Punyatithi.
  • Saluting Chandra Shekhar Azad, the embodiment of courage and patriotism, on his Punyatithi. His legacy is eternal.

चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में कैप्शन (Caption in Hindi to Pay Tribute to Chandra Shekhar Azad on Social Media)

  • चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सबकुछ समर्पित किया, को उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • भारत मां के वीर सपूत, चंद्रशेखर आजाद, को उनके अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक योद्धा, चंद्रशेखर आजाद, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • देशभक्ति और वीरता की मिसाल, चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी, चंद्रशेखर आजाद, को उनके अद्वितीय योगदान के लिए नमन।
  • चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने साहस और देशभक्ति से इतिहास रचा को श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाले, चंद्रशेखर आजाद, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • चंद्रशेखर आजाद, जिनकी वीरता और साहस हमें हमेशा प्रेरित करता है, को नमन।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा, चंद्रशेखर आजाद, को उनके अदम्य साहस और योगदान के लिए विनम्र श्रद्धांजलि।

चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में कैप्शन (Caption in English to Pay Tribute to Chandra Shekhar Azad on Social Media)

  • Salute to Chandra Shekhar Azad, who dedicated everything for the nation, on his death anniversary.
  • Tribute to Chandra Shekhar Azad, the brave son of Mother India, for his indomitable courage.
  • Countless salutations to Chandra Shekhar Azad, the inspiring warrior of the freedom struggle, on his death anniversary.
  • Humble tribute to Chandra Shekhar Azad, an epitome of patriotism and bravery, on his death anniversary.
  • Salute to Chandra Shekhar Azad, India’s immortal freedom fighter, for his extraordinary contributions.
  • Paying tribute to Chandra Shekhar Azad, who made history with his courage and patriotism.
  • Countless respects to Chandra Shekhar Azad, who lit the flame of freedom, on his death anniversary.
  • Tribute to Chandra Shekhar Azad, who sacrificed his life for the nation, on his death anniversary.
  • Saluting Chandra Shekhar Azad, whose bravery and courage continue to inspire us.
  • Humble homage to Chandra Shekhar Azad, the immortal warrior of the freedom struggle, for his fearless courage and contributions.

चंद्रशेखर आजाद के अनमोल विचार (Chandra Shekhar Azad’s Precious Quotes)

  • 'अगर आपके लहू में रोष नहीं है, तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है, ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम ना आए'
  • 'खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।'
  • 'किसी के अत्याचार को सहन करने से अच्छा है कि, उसका डटकर हिम्मत से सामना किया जाए..'
  • 'दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो. प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है.'
  • 'नहीं चाहिए आजादी बिना शहादत के, ये जिंदगी तो कुर्बान हो मातृभूमि के लिए..'

चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो (Tribute Photo to Chandra Shekhar Azad on His Death Anniversary)

26 Feb 2026 11:45 pm

