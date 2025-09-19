इस T1 Diabetes को ना करें नजरअंदाज, 9,500,000 लोग ग्रस्त, भारत के बच्चे और युवा निशाने पर?

T1 Diabetes : टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जितनी जानकारी है, उतनी टाइप 1 डायबिटीज को लेकर नहीं है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसको लेकर जागरूक होने की जरुरत है। क्योंकि, ये 2040 तक 14.7 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकता है। हालही में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज (European Association for the Study of Diabetes) वियना (ऑस्ट्रिया की राजधानी) में वार्षिक सम्मेलन में टी 1 डायबिटीज पर विमर्श किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि टी1 डायबिटीज (Type 1 Diabetes) का पूरी दुनिया पर बोझ बढ़ता दिख रहा है। इसके केस में तेजी से बढ़ोत्तरी दिख रही है। आइए, डॉक्टर से जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण, कारण और बचाव से जुड़ी बात।